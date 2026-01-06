Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία την περίοδο Ιανουάριος-Νοέμβριος 2025, πρώτο σε πωλήσεις είναι το VW T-Roc με 196.246 μονάδες, δεύτερο ένα άλλο VW Tiguan (180.683), αλλά και το Toyota Yaris Cross (174.567), τα οποία συμπληρώνουν το βάθρο.
Τα δέκα πρώτα SUV
- VW T-Roc – 196.246
- VW Tiguan – 180.683
- Toyota Yaris Cross – 174.567
- Peugeot 2008 – 160.104
- Dacia Duster – 157.004
- Citroen C3 – 144.191
- Ford Puma – 141.423
- Kia Sportage – 139.428
- Hyundai Tucson – 136.359
- Nissan Qashqai – 128.919