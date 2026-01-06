Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία την περίοδο Ιανουάριος-Νοέμβριος 2025, πρώτο σε πωλήσεις είναι το VW T-Roc με 196.246 μονάδες, δεύτερο ένα άλλο VW Tiguan (180.683), αλλά και το Toyota Yaris Cross (174.567), τα οποία συμπληρώνουν το βάθρο.

Τα δέκα πρώτα SUV