Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενη από τη φράση «Αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο».

Στη λεζάντα της ανάρτησης, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τονίζει ότι «αυτό είναι το δικό ΜΑΣ ημισφαίριο» και υπογραμμίζει πως ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θα επιτρέψει να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών».