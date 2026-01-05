Η γκάμα της Leapmotor επεκτείνεται για άλλη μια φορά και αυτή τη φορά η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία υποστηρίζεται από την Stellantis, εισέρχεται σε νέα εδάφη με το πρώτο της πλήρως ηλεκτρικό minivan. Με την ονομασία D99, το μοντέλο διατίθεται τόσο σε εκδόσεις με ηλεκτρική μπαταρία όσο και σε εκδόσεις με δυνατότητα επέκτασης αυτονομίας, σηματοδοτώντας την είσοδο της Leapmotor σε μια κατηγορία που ήδη φιλοξενεί μοντέλα όπως τα Xpeng X9, Zeekr 009.

To D99 πραγματικά διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό. Πατάει σε πλατφόρμα 800V, φέρει μια τεράστια μπαταρία 80,3 kWh, τη μεγαλύτερη από οποιοδήποτε υβριδικό μοντέλο που κυκλοφορεί αυτήν τη στιγμή στην αγορά.

Η έκδοση EREV εξοπλίζεται με μπαταρία 80,3 kWh -τη μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε υβριδικό μοντέλο παραγωγής.

Όσο για το πλήρως ηλεκτρικό D99, αυτό αναβαθμίζεται σε αρχιτεκτονική 1000V και φέρει μια ακόμη μεγαλύτερη μπαταρία 115 kWh που παρέχεται από την CATL. Αυτή προσφέρει αυτονομία 720 χιλιομέτρων (447 μίλια).