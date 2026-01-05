Η Tesla δήλωσε ότι παρέδωσε 1,64 εκατομμύρια οχήματα το 2025, μειωμένα κατά 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα Model Y και Model 3 συνέχισαν να αποτελούν τα βασικά προϊόντα για την εταιρεία, αντιπροσωπεύοντας 406.585 παραδόσεις το τέταρτο τρίμηνο.

Ο κινέζος ανταγωνιστής BYD, ο οποίος πούλησε 2,26 εκατομμύρια οχήματα πέρυσι, είναι πλέον ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων.

Πρόκειται για μια εκπληκτική ανατροπή για τον Μασκ, ο οποίος κάποτε απέρριπτε την BYD ως απειλή, καθώς η άνοδος της Tesla φαινόταν ασταμάτητη, συντρίβοντας τις παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες με πολύ περισσότερους πόρους και βοηθώντας τον να γίνει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.