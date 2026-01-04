Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε σήμερα τον σεβασμό της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας, την επόμενη μέρα της ανατροπής του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρώντας πως αυτό είναι «ο μόνος τρόπος επίλυσης της κρίσης», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Διευκρινίζοντας ότι μιλά εκ μέρους των 26 κρατών μελών, εκτός της Ουγγαρίας, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας «καλεί όλους τους παράγοντες να επιδείξουν ηρεμία και αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση και να διασφαλιστεί μια ειρηνική λύση στην κρίση». «Ο σεβασμός της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας παραμένει ο μόνος τρόπος για να αποκαταστήσει η Βενεζουέλα τη δημοκρατία και να επιλύσει την τρέχουσα κρίση», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΕ αναφέρει:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλους τους παράγοντες να διατηρήσουν την ψυχραιμία και την αυτοσυγκράτησή τους, προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση της κρίσης και να εξασφαλιστεί η ειρηνική επίλυσή της.

Η ΕΕ υπενθυμίζει, ότι υπό οποιεσδήποτε συνθήκες πρέπει να τηρούνται οι αρχές του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχουν ιδιαίτερη ευθύνη να τηρούν τις αρχές αυτές, οι οποίες αποτελούν πυλώνα της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφάλειας.

Η ΕΕ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο Νικολάς Μαδούρο στερείται της νομιμότητας ενός δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου και έχει υποστηρίξει μια ειρηνική μετάβαση προς τη δημοκρατία στη χώρα, υπό την ηγεσία της Βενεζουέλας και με σεβασμό στην κυριαρχία της. Το δικαίωμα του λαού της Βενεζουέλας να καθορίζει το μέλλον του πρέπει να γίνεται σεβαστό.

Η ΕΕ συμμερίζεται την προτεραιότητα της καταπολέμησης του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, τα οποία αποτελούν σημαντική απειλή για την ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτόχρονα, η ΕΕ τονίζει ότι οι προκλήσεις αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της διαρκούς συνεργασίας, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των αρχών της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας.

Είμαστε σε στενή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και με περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους, προκειμένου να υποστηρίξουμε και να διευκολύνουμε τον διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών, με στόχο την επίτευξη μιας διαπραγματευτικής, δημοκρατικής, χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνικής λύσης στην κρίση, υπό την ηγεσία των Βενεζουελάνων.

Ο σεβασμός της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας παραμένει ο μόνος τρόπος για τη Βενεζουέλα να αποκαταστήσει τη δημοκρατία και να επιλύσει την τρέχουσα κρίση. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, είναι απαραίτητο όλοι οι παράγοντες να σέβονται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι που βρίσκονται επί του παρόντος υπό κράτηση στη Βενεζουέλα πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι χωρίς όρους.

Οι προξενικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ συνεργάζονται στενά προκειμένου να προστατεύσουν την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κρατούνται παράνομα στη Βενεζουέλα.