Πέντε αριστερές κυβερνήσεις στη Λατινική Αμερική -Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Μεξικό, Ουρουγουάη- όπως και η Ισπανία, εξέδωσαν κοινή δήλωση σήμερα Κυριακή 4 Ιανουαρίου, με την οποία απορρίπτουν «κάθε προσπάθεια ελέγχου» της Βενεζουέλας, την επόμενη ημέρα της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ.

Οι έξι χώρες εξέφρασαν την ανησυχία τους για την περιφερειακή σταθερότητα μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του αμερικανικού στρατού και τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της πρώτης κυρίας, Σίλια Φλόρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν δια της βίας και αναμένεται να δικαστούν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη με την κατηγορία της «ναρκοτρομοκρατίας». «Εκφράζουμε την ανησυχία μας απέναντι σε κάθε προσπάθεια κυβερνητικού ελέγχου, διοίκησης ή εξωτερικής ιδιοκτησίας των φυσικών ή στρατηγικών πόρων» της Βενεζουέλας, αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο, ότι θα επιτρέψει στις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρίες να εκμεταλλευτούν τους πετρελαϊκούς πόρους της Βενεζουέλας, η οποία κατέχει το 17% των παγκόσμιων αποθεμάτων αργού πετρελαίου. Δήλωσε επίσης, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικήσουν τη χώρα μέχρι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια ασφαλή, κατάλληλη και συνετή μετάβαση».