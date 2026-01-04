Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε με δηλωσή του  την θλίψη του για τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη .

«Η δημοσιογραφική του πορεία ήταν συνώνυμη της μαχητικότητας και της ανάδειξης των καθημερινών προβλημάτων και αγωνιών των πολιτών» ανέφερε στη δήλωση του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και πρόσθεσε: «Η εκπομπή του ήταν για δεκαετίες η αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια εκατομμυρίων τηλεθεατών  λόγω ακριβώς αυτής της αυθεντικότητάς του.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

