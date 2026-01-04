Την θλίψη του και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον θάνατο του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει σε γραπτή του δήλωση ο πρόεδρος τουη ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.
Αναλυτικά αναφέρει:
«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη. Έναν δημοσιογράφο που υπηρέτησε το λειτούργημά του με συνέπεια, δεοντολογία και σεβασμό στην αλήθεια.
Η απώλεια του με αγγίζει βαθιά. Θα τον θυμάμαι για τη σεμνότητα και το ήθος του, για τον τρόπο που υπενθύμιζε ότι η ενημέρωση είναι σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία.
Η απουσία του αφήνει ένα αισθητό κενό. Η μνήμη του όμως θα μείνει ως πρότυπο για όλους τους νέους δημοσιογράφους.
Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».