Σοκ και θλίψη επικρατεί μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη. Ο παρουσιαστής υπέστη οξύ έμφραγμα στο Κολωνάκι και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για 45 λεπτά, δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Ας θυμηθούμε την ιστορία του μιας και δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ, αφού αποτέλεσε ένα μεγάλο κεφάλαιο για τη μικρή οθόνη, αφήνοντας τη δική του ιστορία.

Γεννημένος το 1951, ξεκίνησε την καριέρα του στη δημοσιογραφία από το ραδιόφωνο με την εκπομπή «Κάθε μέρα παντού», ενώ είχε ασχοληθεί και με τον έντυπο τύπο. Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980 από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν το μεσημέρι από την ΕΡΤ, ως συμπαρουσιαστής με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου. Από το 1992 μέχρι το 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε τη θρυλική ενημερωτική εκπομπή, «Καλημέρα Ελλάδα».

Στην τελευταία εκπομπή του «Καλημέρα Ελλάδα», είχε δηλώσει με συγκίνηση: «Για τελευταία φορά θα κάνω αυτή τη διαδρομή. Τελευταία μέρα που συναντιόμαστε, τελευταία ημέρα που μετά από 34 χρόνια, ο ΑΝΤ1, ο Μίνωας Κυριακού, ο Θοδωρής Κυριακού, αλλά πάνω από όλα εσείς, μου δώσατε την ευκαιρία να κάνω αυτό το μακρύ ταξίδι… Ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή, γιατί αυτή την οικογένεια θα την αποχωριστώ από την καθημερινότητά μου και θα αποχωριστώ και την καθημερινότητα μαζί σας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους συνεργάτες, στους φίλους, στα αδέρφια μου που με ανέχτηκαν όλα αυτά τα χρόνια, με την υπερβολή μου, τις εμμονές μου, αλλά και την αγάπη μου και την εκτίμησή μου και το σεβασμό μου απέναντί τους. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου… Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1! Θοδωρή, ευχαριστώ, άξιε συνεχιστή του Μίνωα Κυριακού που με έσπρωξε να κάνω αυτό που ονειρευόμουν. Καλημέρα Ελλάδα, για τελευταία φορά! Δε θα χαθούμε, έχετε την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, τον σεβασμό μου… Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είδαμε και σε post συνεργατών του, ο Γιώργος Παπαδάκης, ήταν για τους περισσότερους τηλεοπτικός πατέρας μιας και όπως ανέφεραν οι περισσότεροι συνεργάτες του – και μάλιστα μακροχρόνιοι- τους πρόσεχε σαν πατέρας.

Ο ίδιος είχε πραγματοποιήσει 2 γάμους, απέκτησε 3 παιδιά. Η Τίνα Παπαδέλη, η γυναίκα με την οποία ο δημοσιογράφος μοιραζόταν τη ζωή του τις τελευταίες δεκαετίες, του έχει χαρίσει δύο γιους, τον Ιάσωνα και τον Φοίβο. Από τον πρώτο του γάμο είχε αποκτήσει άλλον έναν γιο, τον Κωνσταντή.

Εμείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.