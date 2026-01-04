Σοβαρά προβλήματα με τις συχνότητες στον ελληνικό εναέριο χώρο καταγράφονται εδώ και λίγη ώρα με αποτέλεσμα την καθήλωση αεροσκαφών στα αεροδρόμια της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζήτημα παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί λόγω προβλημάτων στις συχνότητες του Κέντρου Ελέγχου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στις εγκαταστάσεις στη Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας στο Ελληνικό που διαχειρίζεται την εναέρια κυκλοφορία στις αντίστοιχες περιοχές ευθύνης της.

Μέχρι στιγμής εξυπηρετούνται μόνο οι πτήσεις που είναι ήδη στον αέρα.

Η ΥΠΑ σε συνεργασία με την Cosmote επιδιώκουν να βρουν το πρόβλημα και να αποκαταστήσουν το δυνατόν συντομότερα την βλάβη ενώ αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την ΥΠΑ.

«Κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις».

Ελευθέριος Βενιζέλος: Συνωστισμός από επιβάτες καθηλωμένες οι πτήσεις λόγω τεχνικού προβλήματος

Πρωτόγνωρες εικόνες καταγράφονται στα ελληνικά αεροδρόμια, καθώς ο ελληνικός εναέριος χώρος έχει «εκκενωθεί» και δεν πραγματοποιούνται προσγειώσεις και απογειώσεις, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Χαρακτηριστική η κατάσταση στον Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου υπάρχει αναστάτωση, καθώς στους πίνακες αφίξεων και αναχωρήσεων διαρκώς μεταβάλλονται ή ακυρώνονται πτήσεις. Οι χώροι του αεροδρομίου είναι συνωστισμένοι από επιβάτες και συνοδούς, καθώς ουδείς μπορεί να φύγει και ζητούν ενημερώσεις από τους υπευθύνους. Ταυτόχρονα, επικρατεί μια «απόκοσμη» ησυχία στους εξωτερικούς χώρους καθώς δεν υπάρχει ο γνώριμος ήχος των αεροσκαφών.

