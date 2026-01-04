Σοβαρό τεχνικό πρόβλημα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στον ελληνικό εναέριο χώρο, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Η δυσλειτουργία έχει επηρεάσει τόσο το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όσο και τα περιφερειακά αεροδρόμια, καθιστώντας αδύνατες τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα εντοπίζεται στα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, που υπάγονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση για την αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων.

Το τεχνικό ζήτημα επηρεάζει όλες τις πτήσεις προς και από την Ελλάδα, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες ενημερώνουν τους επιβάτες για καθυστερήσεις. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο προσωρινού κλεισίματος του FIR Αθηνών έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η επικοινωνία.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αναμένεται να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό και να ενημερώσει για τα επόμενα βήματα.

Περισσότερα σε λίγο…