Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στη συμβολή των οδών Στησιχόρου και Βασιλέως Γεωργίου Β’, όταν καπνοί άρχισαν να βγαίνουν από κτίριο στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για το κτίριο που στεγάζει τις υπηρεσίες της Γραμματείας της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Το συγκεκριμένο κτίριο βρίσκεται εκτός του προεδρικού συγκροτήματος, σε άλλο οικοδομικό τετράγωνο, πίσω από το Μέγαρο και δίπλα στην πρεσβεία της Τουρκίας. Η παρουσία καπνών προκάλεσε άμεσο συναγερμό στις αρχές.

Αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στο κλείσιμο των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Στησιχόρου, ενώ στο σημείο έσπευσαν δώδεκα πυροσβέστες με τρία οχήματα. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, προκειμένου να αποτραπεί πιθανή εξάπλωση της φωτιάς.

Όπως διαπιστώθηκε, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μικρή εστία στο υπόγειο του κτιρίου, σε χώρο αποθήκευσης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, δίπλα από τον καυστήρα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν το περιστατικό υπό μερικό έλεγχο γύρω στις 18:30.