Φωτιά στη Νέα Σμύρνη κατέστρεψε ολοσχερώς ένα studio νυχιών – κέντρο αισθητικής στην πλατεία Ηρώων Κύπρου, τα ξημερώματα της Κυριακής. Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 3:00 υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η φωτιά έγινε αντιληπτή όταν ακούστηκαν δυνατοί ήχοι μέσα στη νύχτα, από τα τζάμια της πρόσοψης που έσπαγαν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Οι περίοικοι βγήκαν στα μπαλκόνια και είδαν φλόγες να ξεπηδούν από το κατάστημα, οι οποίες γρήγορα πήραν διαστάσεις, πιθανότατα εξαιτίας των υλικών που υπήρχαν στον χώρο.

Στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα, καταφέρνοντας να περιορίσουν τη φωτιά προτού επεκταθεί στους πάνω ορόφους του κτιρίου, όπου βρίσκονται κατοικίες. Για προληπτικούς λόγους, με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., εκκενώθηκαν και τα γειτονικά κτίρια.

Στην περιοχή βρέθηκαν και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί διακομιδή κάποιου ενοίκου σε νοσοκομείο. Το κέντρο αισθητικής υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.