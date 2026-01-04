Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τη φονική συμπλοκή στην Πάτρα, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 3ης Ιανουαρίου 2026 σε μπαρ, με θύμα έναν 30χρονο Ρομά. Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί οκτώ άτομα – πέντε άνδρες και τρεις γυναίκες – στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν δύο παρέες που διασκέδαζαν στο ίδιο νυχτερινό κέντρο ήρθαν σε αντιπαράθεση για ασήμαντη αφορμή. Η ένταση δεν άργησε να μετατραπεί σε βίαιη συμπλοκή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 30χρονου.

Σύμφωνα με τις αρχές, αναζητούνται τρία ακόμη άτομα, δύο αδέρφια και ένας συνεργός τους, οι οποίοι φέρονται να σχετίζονται με κυκλώματα της νύχτας. Οι δράστες βρίσκονταν στο κατάστημα την ώρα του επεισοδίου και μετά τη συμπλοκή εξαφανίστηκαν.

Ο 30χρονος Ρομά μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο από φίλο του που είχε υποστεί ελαφρύτερα τραύματα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός άνδρας κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Επεισόδιο αντεκδίκησης λίγες ώρες αργότερα

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, δύο ομάδες περίπου 50 ατόμων, σύμφωνα με μαρτυρίες, επιτέθηκαν σε καφέ που φέρεται να ανήκει σε άτομο συνδεδεμένο με την υπόθεση. Οι δράστες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, χρησιμοποιώντας ακόμη και σχάρες φρεατίων.

Την ώρα της επίθεσης στο κατάστημα βρισκόταν μία εργαζόμενη, η οποία κατέφυγε έντρομη σε γειτονικό κτήριο. Ασθενοφόρο τη μετέφερε στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ, ενώ η επίθεση διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά πριν οι δράστες τραπούν σε φυγή στα γύρω στενά.