Σοκ στην Πάτρα προκάλεσε ο θάνατος ενός 30χρονου άνδρα, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου τα ξημερώματα της Κυριακής (4 Ιανουαρίου 2026) έξω από νυχτερινό κέντρο της πόλης. Η μητέρα του, συντετριμμένη, δηλώνει στο Newsit: «Αν δεν φροντίσει ο νόμος, θα φροντίσω εγώ για το παιδί μου που το έχω ένα και σας το ορκίζομαι».

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δύο παρέες λογομάχησαν για ασήμαντη αφορμή μέσα στο κλαμπ. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα και η συμπλοκή μεταφέρθηκε έξω από το μαγαζί.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 30χρονος δέχτηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 30χρονος που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στην Πάτρα

Η μητέρα του θύματος δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει την απώλεια του μοναδικού της παιδιού και ξεσπά δημόσια για τον άδικο χαμό του. «Αν δεν φροντίσει ο νόμος θα φροντίσω εγώ. Για το παιδί μου που το έχω ένα. Σας το ορκίζομαι. Και είναι ρατσισμός γιατί όταν πηγαίνουν εκεί μέσα λαϊκοί δεν τους βγάζουν έξω, όταν πηγαίνουν έξω τους βγάζουν και τους δίνουν ξύλο», δηλώνει με οργή.

Την ίδια ώρα, οργισμένοι παραμένουν οι συγγενείς και οι φίλοι του 30χρονου Κώστα, ζητώντας δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό του. Οι γιατροί ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε αναζητήσεις για τους δράστες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι τρεις εμπλεκόμενοι φέρονται να είναι γνωστοί στην ΕΛ.ΑΣ. ως άτομα της νύχτας και έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Παράλληλα, η Αστυνομία έχει λάβει μέτρα για να αποτρέψει ενδεχόμενα αντίποινα, ενώ η παρέα του θύματος έχει οδηγηθεί στην Ασφάλεια για κατάθεση.

Ένταση και επεισόδια μετά τη δολοφονία

Η κατάσταση στην Πάτρα παραμένει τεταμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκαν αντίποινα από συγγενείς και φίλους του 30χρονου Κώστα, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου τα ξημερώματα της Κυριακής σε νυχτερινό κέντρο, στην οδό Αγίου Ανδρέου, στην Πάτρα ύστερα από απλή παρεξήγηση.

Λίγο αργότερα, καφετέρια στην περιοχή των Προσφυγικών έγινε στόχος επίθεσης, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Η καφετέρια ανήκει στον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου όπου σημειώθηκε ο μοιραίος καβγάς.

Φωτογραφίες – Βίντεο: tempo24.news