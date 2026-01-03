Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής , Νίκος Ανδρουλάκης, με άρθρο του στην εφημερίδα «Στο Καρφί», υποστηρίζει ότι στη νέα χρονιά, το 2026, μπορεί να γίνει ένα σημαντικό βήμα για την πολιτική αλλαγή της χώρας.

Το 2025 απέδειξε ότι η συσσώρευση αβεβαιοτήτων και αδικιών ενισχύει τα φαινόμενα απαξίωσης της πολιτικής και εντείνει τα αισθήματα ματαίωσης και κυνισμού ειδικά ανάμεσα στις νεότερες γενιές την ίδια στιγμή κατά την οποία η Ελλάδα έχει περιέλθει σε μια βαθιά θεσμική και κοινωνική περιδίνηση. Όπως σημειώνει, «από τη μία μεριά, το κράτος δικαίου έχει δεχτεί ένα πρωτόγνωρο κύμα απαξίωσης εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Σε μια σειρά από περιπτώσεις, όπως στην τραγωδία των Τεμπών, στα σκάνδαλα των υποκλοπών και των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε τα αδύνατα δυνατά ώστε να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια αλλά να προστατεύσει τους υπουργούς της και εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα από την έρευνα της δικαιοσύνης.. Με οδηγούς το αίσθημα αλαζονείας και ατιμωρησίας, έχει προκαλέσει μία δίχως προηγούμενο κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους δημοκρατικούς θεσμούς», αναφέρει συγκεκριμένα ενώ επισημαίνει πως «η θεσμική παρακμή συνοδεύεται από την οικονομική στενότητα του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας. Η ολοένα και εντεινόμενη κρίση ακρίβειας εξαιτίας της ασυδοσίας των καρτέλ, η εκτίναξη των ενοικίων λόγω της στεγαστικής κρίσης, η εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα, οι χαμηλοί μισθοί που δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές κοινωνικές απαιτήσεις, η πίεση που ασκεί το ιδιωτικό χρέος σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μίγμα».

Ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει ακόμη ότι ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός επιβεβαιώνει τις ανησυχίες κι όπως τονίζει «… μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία μπαίνει στον πάγο. Η ελληνική κοινωνία στέλνει πια ένα σαφές μήνυμα: ζητάει επιτακτικά την πολιτική αλλαγή».

«Αφουγκραζόμαστε την κραυγή αγωνίας του ελληνικού λαού, στεκόμαστε στο πλευρό του και συντονιζόμαστε με τις ανάγκες του. Ο αγώνας μας αποβλέπει σε ένα ριζικά διαφορετικό υπόδειγμα διακυβέρνησης που θα σέβεται τους δημοκρατικούς θεσμούς, θα ενισχύει το κοινωνικό κράτος και θα εμπνέει εμπιστοσύνη. Η θεσμική ανασυγκρότηση, όμως, οφείλει να συνοδευτεί από ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο θα μειώνει τις κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες, θα θέτει κανόνες που θα εγγυώνται την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, θα θωρακίζει τα δικαιώματα των εργαζόμενων και θα ενισχύει τον πρωτογενή τομέα.

Είναι πιο αναγκαία από ποτέ μια αξιακή αναγέννηση που θα φέρει πιο κοντά την ηθική με την πολιτική, γιατί έχουμε χρέος να ξεπεράσουμε τον πολιτικό αμοραλισμό, την αλαζονεία και την αμετροέπεια. Στηριζόμενη πάνω σε αυτούς τους πυλώνες, η ελληνική κοινωνία μπορεί να σταθεί ξανά στα πόδια της με αξιοπρέπεια και περηφάνια και να πορευτεί προς το μέλλον με ελπίδα και προοπτική», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και καταλήγει: «Το έτος που φεύγει αφήνει πίσω του μια σειρά από ανοικτές πληγές στο σώμα της Δημοκρατίας μας. Καλούμαστε να αγωνιστούμε με επιμονή, συνέπεια και υπευθυνότητα ώστε να επουλώσουμε τα τραύματα της ελληνικής κοινωνίας. Η είσοδος στο 2026 πρέπει να σημάνει την έξοδο από το κοινωνικό και θεσμικό τέλμα στο οποίο έχει οδηγηθεί η πατρίδα μας εξαιτίας των πολιτικών της κυβέρνησης. Το 2026, λοιπόν, κάνουμε όλοι μαζί ένα ακόμα βήμα για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος».