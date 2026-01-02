Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Παρασκευή ότι εάν το Ιράν προχωρήσει σε δολοφονίες ειρηνικών διαδηλωτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέμβουν για να τους προστατεύσουν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε: «Είμαστε έτοιμοι για δράση και έτοιμοι να ξεκινήσουμε», στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ ανέφερε ότι «αν το Ιράν πυροβολήσει και σκοτώσει βίαια ειρηνικούς διαδηλωτές, κάτι που είναι συνήθειά του, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έρθουν να τους σώσουν». Κατέληξε ευχαριστώντας όσους, όπως είπε, δείχνουν προσοχή στο ζήτημα.