Έξι νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός των συγκρούσεων που ξέσπασαν σήμερα στο δυτικό Ιράν, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία ιρανικών πρακτορείων ειδήσεων. Πρόκειται για τους πρώτους θανάτους που καταγράφονται μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας για την ακρίβεια, οι οποίες ξεκίνησαν την περασμένη Κυριακή.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι τριάντα άτομα συνελήφθησαν στην Τεχεράνη με την κατηγορία της «διατάραξης της δημόσιας τάξης». Οι συλλήψεις έγιναν στην περιοχή Μαράρντ, δυτικά της πρωτεύουσας, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών.

Σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, δεν είχαν αναφερθεί επίσημα περιστατικά βίας στην Τεχεράνη τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο οι αρχές προχώρησαν σε προληπτικές ενέργειες λόγω της έντασης που επικρατεί σε πολλές περιοχές της χώρας.

Την Πέμπτη σημειώθηκαν νέες συγκρούσεις σε διάφορες πόλεις. Το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκαεπτά τραυματίστηκαν στην επαρχία Λορντεγκάν, όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να εισέλθουν σε αστυνομικό τμήμα.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται ένα μέλος της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Αργότερα, το Fars ανέφερε άλλους τρεις νεκρούς και δεκαεπτά τραυματίες στην πόλη Άζνα, επίσης στα δυτικά, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, «μια ομάδα ταραχοποιών εκμεταλλεύτηκε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για να επιτεθεί σε αστυνομικό τμήμα». Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο –που δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα– τα οποία δείχνουν άτομα με μάσκες να βάζουν φωτιά σε αυτοκίνητα και να πετούν πέτρες, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί στο βάθος.

Ανάλογες εντάσεις σημειώθηκαν και στο Χαμεντάν, όπου, σύμφωνα με το Tasnim, «μια ομάδα ταραχοποιών προσπάθησε να βάλει φωτιά σε ένα τζαμί, αλλά η κακόβουλη ενέργειά τους ματαιώθηκε». Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι διαδηλώσεις για την ακρίβεια εξαπλώνονται και σε άλλες περιοχές της χώρας.