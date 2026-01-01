Τουλάχιστον 1.500 θανατοποινίτες εκτελέστηκαν στο Ιράν το 2025, σύμφωνα με καταμέτρηση της οργάνωσης Iran Human Rights (IHR). Πρόκειται για τον υψηλότερο ετήσιο αριθμό εκτελέσεων που έχει καταγραφεί τα τελευταία 35 χρόνια, όπως επισημαίνει η οργάνωση.

«Αυτό για το οποίο είμαστε βέβαιοι είναι ότι ο αριθμός των εκτελέσεων υπερβαίνει τις 1.500. Πρόκειται για ρεκόρ. Είναι ο υψηλότερος αριθμός εκτελέσεων που έχει καταγραφεί ή έχει αναφερθεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1980», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Αμίρι-Μόγκανταμ, διευθυντής της ΜΚΟ με έδρα τη Νορβηγία.

Όπως πρόσθεσε, άλλες εκτελέσεις αναμένεται ακόμη να επιβεβαιωθούν, χαρακτηρίζοντας την αύξηση αυτή «άνευ προηγουμένου».

Σύμφωνα με την IHR, περισσότεροι από 700 από τους εκτελεσθέντες είχαν καταδικαστεί για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά. Οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορούν την Ισλαμική Δημοκρατία ότι αυξάνει συνεχώς τις εκτελέσεις τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τις διαδηλώσεις του 2022-2023 και τον 12ήμερο πόλεμο του Ιράν με το Ισραήλ τον Ιούνιο.

Από τον θάνατο της Μαχσά Αμινί έως την κλιμάκωση των εκτελέσεων

Ο Μαχμούντ Αμίρι-Μόγκανταμ σημείωσε ότι ο αριθμός των εκτελέσεων αυξήθηκε μετά το κύμα διαμαρτυριών που συγκλόνισε τη χώρα στα τέλη του 2022, έπειτα από τον θάνατο της Μαχσά Αμινί. Η νεαρή γυναίκα πέθανε ενώ βρισκόταν υπό αστυνομική κράτηση, μετά τη σύλληψή της επειδή φέρεται να μην φορούσε σωστά τη μαντίλα της, κατά παράβαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα του Ιράν.

Ο θάνατός της πυροδότησε μαζικές κινητοποιήσεις, στις οποίες σκοτώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ τους και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Από τότε, οι εκτελέσεις αυξάνονται σταθερά: πάνω από 500 το 2022, περισσότερες από 800 το 2023, 975 το 2024 και πλέον πάνω από 1.500 το 2025, σύμφωνα με την IHR.

«Οι ιρανικές αρχές χρησιμοποιούν τη θανατική ποινή ως μέσο τρομοκρατίας. (…) Στόχος αυτών των εκτελέσεων ήταν να αποτρέψουν περαιτέρω διαδηλώσεις. Αλλά όπως βλέπετε, τελευταία, αυτό δεν πετυχαίνει», ανέφερε ο διευθυντής της οργάνωσης.

Νέες διαδηλώσεις για την ακρίβεια

Το Ιράν βιώνει εδώ και πέντε ημέρες νέες διαδηλώσεις με επίκεντρο την ακρίβεια σε πολλές πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας είχαν ως αποτέλεσμα τρεις νεκρούς – τους πρώτους που αναφέρονται σε σχέση με το νέο αυτό κύμα διαμαρτυριών.

Το κίνημα αυτό, που στρέφεται κατά του υψηλού κόστους ζωής, δεν θυμίζει προς το παρόν τις μαζικές κινητοποιήσεις που ξέσπασαν μετά τον θάνατο της Αμινί.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανάμεσά τους και η Διεθνής Αμνηστία, το Ιράν εκτέλεσε το 2024 τους περισσότερους ανθρώπους παγκοσμίως μετά την Κίνα.