Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας σημειώθηκαν σήμερα στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars. Πρόκειται για την πέμπτη συνεχόμενη ημέρα κινητοποιήσεων με αιχμή την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, που έχουν προκαλέσει αναταραχή σε πολλές πόλεις της χώρας.

«Ορισμένοι διαδηλωτές άρχισαν να πετούν πέτρες σε διοικητικά κτίρια, μεταξύ άλλων στο κυβερνείο, το τέμενος, το Ίδρυμα των Μαρτύρων, το δημαρχείο και σε τράπεζες, προτού κατευθυνθούν προς το κυβερνείο», ανέφερε το Fars για τα γεγονότα στο Λορντεγκάν, προσθέτοντας ότι η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το Λορντεγκάν, πόλη περίπου 40.000 κατοίκων, βρίσκεται 650 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης.

Κλιμάκωση των διαδηλώσεων και πρώτος νεκρός

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο που καταγράφεται μετά από ημέρες διαδηλώσεων ενάντια στον υψηλό πληθωρισμό, στις μαζικότερες κινητοποιήσεις των τελευταίων τριών ετών.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το θύμα ήταν μέλος της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής Μπασίτζ, ο 21χρονος Αμιρχοσάμ Χονταγιάρι Φαρντ. Το πρακτορείο Ρόιτερς επισημαίνει πως δεν έχει μπορέσει να επαληθεύσει την πληροφορία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Κουντάστ, στην επαρχία Λορεστάν, και σηματοδοτεί κλιμάκωση των διαδηλώσεων που ξεκίνησαν την περασμένη Κυριακή, όταν καταστηματάρχες βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τον πληθωρισμό.

Διαδηλώσεις σε πολλές επαρχίες

Σήμερα πραγματοποιήθηκαν νέες κινητοποιήσεις στο Μαρβντάστ της επαρχίας Φαρς, σύμφωνα με τον ιστότοπο HRANA. Η οργάνωση προάσπισης των δικαιωμάτων Hengaw ανέφερε συλλήψεις στις δυτικές επαρχίες Κερμανσάχ, Χουζιστάν και Χαμεντάν.

Η αναταραχή έρχεται σε κρίσιμη στιγμή για τη θρησκευτική ηγεσία του Ιράν, καθώς οι δυτικές κυρώσεις πλήττουν μια οικονομία με πληθωρισμό άνω του 40%. Παράλληλα, ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα τον Ιούνιο είχαν στοχοποιήσει πυρηνικές υποδομές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Η Τεχεράνη εμφανίζεται τώρα να επιλέγει πιο συμβιβαστική προσέγγιση, προτείνοντας διάλογο, αν και ακτιβιστές καταγγέλλουν εκτεταμένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στους δρόμους.

Αντιδράσεις και κυβερνητικές δηλώσεις

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατιμέ Μοχατζεράνι δήλωσε ότι οι αρχές θα προχωρήσουν σε απευθείας διάλογο με εκπροσώπους των εμπορικών συλλόγων, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το πρακτορείο HRANA μετέδωσε ότι ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί σε πολλές πόλεις, με αναφορές για πυροβολισμούς, συλλήψεις και συγκρούσεις. Σύμφωνα με κρατικά μέσα, φοιτητές προσήχθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Αυτόπτες μάρτυρες στην Τεχεράνη περιγράφουν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση για τη διάλυση συγκεντρώσεων, ακόμη και μικρής κλίμακας. Η Hengaw αναφέρει ότι σε ορισμένες περιοχές, όπως η επαρχία Φαρς, δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν με πραγματικά πυρά.

Η στάση των αρχών και η αντίδραση της κοινωνίας

Η Μπασίτζ, εθελοντική παραστρατιωτική δύναμη πιστή στον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, το οποίο ανακοίνωσε ότι 13 μέλη του τραυματίστηκαν.

Πολλοί Ιρανοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμφισβητούν τον επίσημο απολογισμό των αρχών. Βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως –χωρίς να έχει επαληθευτεί– δείχνει διαδηλωτές να μεταφέρουν τραυματία σε ασθενοφόρο.

Έμποροι, καταστηματάρχες και φοιτητές συνεχίζουν τις διαδηλώσεις, ενώ η κυβέρνηση έκλεισε μεγάλο μέρος της χώρας, επικαλούμενη ακραίες θερμοκρασίες.

Τα τελευταία χρόνια, οι αρχές έχουν καταστείλει διαμαρτυρίες για θέματα όπως οι τιμές, η ξηρασία, τα δικαιώματα των γυναικών και οι πολιτικές ελευθερίες, εφαρμόζοντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών να ακούσει «τα νόμιμα δικαιώματα» των διαδηλωτών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικού διαλόγου.