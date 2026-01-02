Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ασκεί σκληρή κριτική στις πρόσφατες κυβερνητικές δηλώσεις περί συναίνεσης, υποστηρίζοντας σε ανακοίνωσή του ότι «μετά από έξι χρόνια διάλυσης κάθε έννοιας κράτους δικαίου, πλήρους καταπάτησης όλων των λειτουργιών της Δημοκρατίας και απαξίωσης των θεσμικών οργάνων της πολιτείας, η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να εμφανιστεί ως θεσμικός και συναινετικός προκαλεί θυμηδία».

Η αξιωματική αντιπολίτευση προσθέτει πως «θυμίζει ότι ο ίδιος και η κυβέρνησή του είναι υπεύθυνοι για πολλαπλές επιθέσεις, προσβολές και υποβάθμιση των ανεξάρτητων αρχών». Επισημαίνει επίσης ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί, όπως αναφέρει, να ανακτήσει αξιοπιστία μέσω επικοινωνιακών κινήσεων.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι «η μόνη διέξοδος για την ανάκτηση της αξιοπιστίας των Θεσμών είναι η ταχύτερη παραίτηση της κυβέρνησής του», ενώ τονίζεται πως «τα ζητήματα δημοκρατίας επιλύονται μόνο με την ψήφο του ελληνικού λαού».

Κλείνοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει ότι «η αδυναμία του να ορίσει με προσωπική του απόφαση τις ανεξάρτητες αρχές, λόγω της συνταγματικής επιταγής για συναινέσεις, τον “μεταμορφώνει” σε συναινετικό και ανοιχτό σε συζητήσεις», καταλήγοντας με τη φράση: «Μην μπερδεύεστε, ο Μητσοτάκης είναι».