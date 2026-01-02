Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, με αφορμή τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, για την κατάσταση του πρωτογενούς τομέα. Σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του κόμματος κατηγορεί τον κ. Χατζηδάκη ότι επιχειρεί να «βαφτίσει το ψάρι κρέας», παρουσιάζοντας μια εικόνα ευημερίας που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι αγρότες πλήττονται από τις πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Οι άμεσες ενισχύσεις που εισέπραξαν οι παραγωγοί για το γεωργικό τους εισόδημα χαρακτηρίζονται ως οι χαμηλότερες των τελευταίων ετών εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Κριτική για τα προγράμματα της ΚΑΠ και τη διαχείριση των πόρων

Το κόμμα επισημαίνει ότι το 2025 είναι χρονιά κατά την οποία υλοποιούνται δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα της ΚΑΠ: το ΠΑΑ 2014-2022 και το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027. Και τα δύο, αναφέρει, χρηματοδοτούνται από τον Πυλώνα ΙΙ, με σημαντικό μέρος των κονδυλίων να κατευθύνεται σε δράσεις που δεν αφορούν ενεργούς αγρότες.

Όπως σημειώνεται, οι τελικές πληρωμές του ΠΑΑ 2014-2022, έως το τέλος του 2025, αφορούν σε μεγάλο βαθμό μη αγρότες, όπως εργολάβους δημοσίων έργων και επιχειρηματίες αγροτουρισμού. Η παρουσίαση αυτών των πληρωμών ως στήριξη του αγροτικού εισοδήματος χαρακτηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ ως «συνειδητή διαστρέβλωση της πραγματικότητας».

Καταγγελίες για απώλεια πόρων και καθυστερήσεις αποζημιώσεων

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι η κυβέρνηση παρουσίασε ως «επιτυχία» την κατανομή 80 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους και άλλα τόσα σε βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς, χωρίς να διευκρινίσει ότι τα ποσά αυτά προέρχονται από πόρους που είχαν καταβληθεί σε μη δικαιούχους τα προηγούμενα χρόνια. Συνολικά, σύμφωνα με το κόμμα, πάνω από 1 δισ. ευρώ χρημάτων των παραγωγών κατέληξαν σε λάθος χέρια.

Επιπλέον, επικαλείται τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ, ο οποίος ανέφερε ότι τα τελευταία δύο χρόνια χάθηκαν για τη χώρα πάνω από 220 εκατ. ευρώ λόγω κυβερνητικής αδυναμίας κατανομής των κονδυλίων.

Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει επίσης ότι, παρά τις εξαγγελίες του Σεπτεμβρίου 2023 για αποζημιώσεις στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφές DANIEL και ELIAS, δύο χρόνια μετά εξακολουθούν να δίνονται καθυστερημένες πληρωμές. Η ΚΥΑ για την αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου εκδόθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2025 και η προκαταβολή πιστώθηκε μόλις στις 23 Δεκεμβρίου.

Αιχμές για τη διαχείριση ζωονόσων και κάλεσμα ανάληψης ευθυνών

Αναφερόμενο στις αποζημιώσεις για την ευλογιά, το κόμμα κάνει λόγο για αποτυχημένη πολιτική αντιμετώπισης των ζωονόσων, που είχε ως αποτέλεσμα τον σφαγιασμό εκατοντάδων χιλιάδων ζώων. Παράλληλα, ζητά από την κυβέρνηση να παρουσιάσει αναλυτικά ποια από τα 20 αιτήματα των αγροτών έχουν, όπως ισχυρίζεται, ικανοποιηθεί.

Το ΠΑΣΟΚ καταλήγει καλώντας την κυβέρνηση να σταματήσει την επικοινωνιακή διαχείριση και να αναλάβει τις ευθύνες της. «Αντί να αναζητάτε ευθύνες σε κυβερνήσεις πριν από 45 χρόνια, αναλάβετε τις δικές σας», αναφέρεται στην ανακοίνωση, επισημαίνοντας πως ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται σχέδιο, πράξεις και πολιτική ευθύνη, καθώς «δεν αντέχει άλλες αυταπάτες».