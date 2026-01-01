Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν ύστερα από ουκρανικό πλήγμα με drone σε ξενοδοχείο και καφέ στη Χερσώνα, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Σάλντο, τον διορισμένο από τη Ρωσία κυβερνήτη της επαρχίας στη νότια Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Σάλντο ανέφερε ότι το πλήγμα σημειώθηκε στο Χόρλι, ένα παραθαλάσσιο χωριό κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία έχει προσαρτήσει η Ρωσία.

Το Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την επίθεση.