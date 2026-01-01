Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει την πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας σε 37 διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι οποίες δεν υπέβαλαν στις ισραηλινές αρχές τον κατάλογο με τα ονόματα των εργαζομένων τους, όπως απαιτεί ο νέος κανονισμός.

Η απόφαση προκαλεί ανησυχία για περαιτέρω καθυστερήσεις στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στο παλαιστινιακό έδαφος, που έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές έπειτα από δύο χρόνια πολέμου. Η πλειονότητα των κατοίκων χρειάζεται άμεσα στέγη, ιατρική περίθαλψη και τρόφιμα.

«Οι οργανώσεις που δεν σεβάστηκαν τους κανόνες που αφορούν την ασφάλεια και τη διαφάνεια θα δουν τις άδειές τους να αναστέλλονται», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ισραηλινό υπουργείο Διασποράς και Καταπολέμησης του Αντισημιτισμού.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «η κύρια διαπιστωμένη αδυναμία είναι η άρνηση παροχής πλήρων και επαληθεύσιμων στοιχείων για τους εργαζομένους», μια απαίτηση που θεωρείται κρίσιμη για την αποτροπή διείσδυσης τρομοκρατών σε ανθρωπιστικές δομές.

«Το μήνυμα είναι σαφές: η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη — η εκμετάλλευση των ανθρωπιστικών δομών για τρομοκρατικούς σκοπούς δεν είναι», τόνισε ο υπουργός Αμιχάι Τσίκλι.

Αντιδράσεις και διεθνής πίεση

Η ανακοίνωση έρχεται ενώ το Ισραήλ δεχόταν έντονη κριτική από τη διεθνή κοινότητα, καθώς πλησίαζε η προθεσμία που είχε δοθεί στις μη κυβερνητικές οργανώσεις να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες. Η προθεσμία εξέπνευσε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, ενώ ο κανονισμός είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά τον Μάρτιο.

Μεταξύ των οργανώσεων που θα δουν τις άδειές τους να αναστέλλονται περιλαμβάνονται οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF), το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων, η Care, η World Vision και η Oxfam.