Μια συγκλονιστική επιχείρηση διάσωσης σημειώθηκε στη Νότια Αφρική, όταν τέσσερις άνδρες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε σκάφος στην άκρη φράγματος ύψους 40 μέτρων στον ποταμό Βάαλ, κοντά στην πόλη Στάντερτον της επαρχίας Μπουμαλάνγκα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι άνδρες κρατιούνταν από το σκάφος τύπου ski-boat, ενώ κάτω από τα πόδια τους έρεε ορμητικά το νερό του φράγματος. Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα και καταγράφηκε σε βίντεο που κόβει την ανάσα.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το σκάφος παρασύρθηκε προς το φράγμα και παγιδεύτηκε στο σημείο εκροής, με τους επιβαίνοντες να προσπαθούν να το συγκρατήσουν για να μην παρασυρθεί από τον καταρράκτη.

Οι διασώστες κινητοποιήθηκαν άμεσα σε μια συντονισμένη επιχείρηση πολλών υπηρεσιών. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 7.15 το απόγευμα, ωστόσο οι πρώτες προσπάθειες προσέγγισης απέτυχαν λόγω της σφοδρότητας του νερού. Οι ομάδες διάσωσης αναγκάστηκαν να ρίξουν βάρκες αρκετά χιλιόμετρα πιο πάνω από το σημείο για να σχεδιάσουν με ασφάλεια την προσέγγιση.

Η δραματική διάσωση

Καθώς έπεφτε η νύχτα, οι αρχές αποφάσισαν να τροποποιήσουν τη ροή του νερού ώστε να αποτρέψουν το σκάφος από το να παρασυρθεί. Περίπου στις 9.40 το βράδυ, άνοιξαν τρεις θυρίδες εκροής για να εκτρέψουν την πίεση του νερού και να σταθεροποιήσουν την κατάσταση.

Οι διασώστες κατάφεραν τελικά να προσεγγίσουν το σημείο και να απομακρύνουν τους άνδρες από τον κίνδυνο. Το σκάφος, σύμφωνα με τις αρχές, φαίνεται να υπέστη μηχανική βλάβη πριν παρασυρθεί στην άκρη του φράγματος.

Οι τέσσερις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή, όπου εξετάστηκαν από ιατρικό προσωπικό και διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν τραυματιστεί, όπως αναφέρει η εφημερίδα The Sun.

