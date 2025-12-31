Μια γυναίκα στη Νέα Υόρκη βίωσε τη σφοδρότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων, όταν ισχυρή ριπή ανέμου την παρέσυρε την ώρα που επιχειρούσε να εισέλθει σε σπίτι. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και έχει προκαλέσει αίσθηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Νταϊάν Μίλερ βρισκόταν στη Λακαουάνα της Νέας Υόρκης, όπου είχε επισκεφθεί την κόρη της. Καθώς ανέβαινε τα σκαλιά της εισόδου και άνοιγε την πόρτα του σπιτιού, μία αιφνίδια ριπή ανέμου την σήκωσε από το έδαφος και την εκτόξευσε λίγα μέτρα μακριά.

«Το γεγονός εξελίχθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα και δεν μπορούσα να το πιστέψω», εξήγησε η ίδια στο WKBW. «Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα με σηκώσει ο αέρας σαν χαρταετό», πρόσθεσε. Η εμπειρία αυτή ήταν πρωτόγνωρη για τη Μίλερ, που δεν είχε ξαναβρεθεί αντιμέτωπη με έναν τόσο ισχυρό άνεμο.