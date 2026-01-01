Συγκλονίζει η μαρτυρία της Ελληνίδας Κέλλυς Διολατζή για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου μια βραδιά γιορτής μετατράπηκε σε εφιάλτη μέσα σε λίγα λεπτά.

Όπως ανέφερε η ίδια στο δελτίο ειδήσεων του STAR, η εκδήλωση ήταν μια ετήσια γιορτή που διοργανώνεται από τον Δήμο και προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες νέους από όλη την Ευρώπη. «Υπήρχε πάρα πολύς κόσμος, κυρίως Ιταλοί, Γάλλοι και Γερμανόφωνοι, νεαρής ηλικίας, από 15 ετών και πάνω», περιέγραψε. Λίγο μετά τη 1:10 τα ξημερώματα, όταν το κεντρικό πάρτι είχε ολοκληρωθεί, εκατοντάδες επισκέπτες κινήθηκαν προς ένα γνωστό μπαρ της περιοχής, σημείο συνάντησης για τη συνέχιση της διασκέδασης.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, στον χώρο βρίσκονταν περίπου 200 άτομα. «Ήταν γεμάτο, πολύς κόσμος, όλοι σε ένταση, διασκέδαζαν, αλλά όταν τους είδα, μέσα μου σκέφτηκα, ότι παραήταν μεθυσμένοι», δήλωσε η Κέλλυ Διολατζή. Η ατμόσφαιρα παρέμενε γιορτινή, μέχρι τη στιγμή που ένα βεγγαλικό εκτοξεύθηκε στον αέρα και προκάλεσε πανικό.

«Ξαφνικά είδαμε κόσμο να τρέχει, ασθενοφόρα, ελικόπτερα να πετούν πάνω από το σημείο. Οι σειρήνες δεν σταματούσαν ούτε λεπτό», αφηγήθηκε, περιγράφοντας σκηνές χάους και απόγνωσης που εκτυλίχθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για χάος, με δεκάδες τραυματίες να μεταφέρονται εσπευσμένα στα πλησιέστερα νοσοκομεία. Οι αρχές της Βέρνης έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς οι εικόνες πανικού έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε το περιστατικό και αν υπήρξαν παραλείψεις στα μέτρα ασφαλείας της διοργάνωσης.