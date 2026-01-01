Βίντεο ντοκουμέντο παρουσιάζουν tanea.gr λίγο μετά την πολύνεκρη τραγωδία σε μπαρ του Κραν Μοντανά. Στο συγκλονιστικό οπτικό υλικό ακούγονται κραυγές ενώ κάποιος ακούγεται να φωνάζει στα γαλλικά ότι «δεν μπορούμε να βγούμε».

Στους δρόμους υπάρχουν άνθρωποι σε κατάσταση πανικού που δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί ενώ διακρίνονται και πυροσβεστικά οχήματα.

Η αστυνομία του καντονιού Valais έχει θέσει ως προτεραιότητα την ταυτοποίηση, η οποία εκτιμάται ότι θα πάρει αρκετές ημέρες, λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων. Ο χώρος παραμένει κλειστός και η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στις αρμόδιες αρχές και ειδικούς.

Η πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά είναι μια «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει ποτέ η χώρα μας δήλωσε σήμερα το απόγευμα ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν, έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι, στο θέρετρο της νοτιοδυτικής Ελβετίας.

Σε νεότερο απολογισμό που έδωσε λίγο μετά τις 18:30 ώρα Ελλάδας η αστυνομία του καντονιού Βαλέ, οι νεκροί από την τραγωδία ανέρχονται σχεδόν σε 40 ενώ οι τραυματίες σε 115. Πολλά από τα θύματα είναι νέοι, σύμφωνα με τις αρχές.

«Έχουμε καταμετρήσει περίπου 40 νεκρούς και περίπου 115 τραυματίες, οι περισσότεροι από τους οποίους σοβαρά», ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Γκισλέρ , σε συνέντευξη Τύπου Τύπου στη Σιόν (νοτιοδυτική Ελβετία), ενώ δίπλα του ο πρόεδρος Παρμελέν, έκανε λόγο για «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει η Ελβετία.

Ο Ελβετός πρόεδρος τόνισε πως ελβετικές σημαίες στη Βέρνη θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε μέρες, δηλώνει

Σύμφωνα με πηγές, οι ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation που ξέσπασε η πυρκαγιά στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας), είναι ζευγάρι γαλλικής υπηκοότητας με καταγωγή από την Κορσική. Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως οι δύο ιδιοκτήτες είναι ζωντανοί.