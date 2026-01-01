Σε κλίμα βαθιάς οδύνης βρίσκονται η Ελβετία, η Γαλλία και η Ιταλία, μετά τη φονική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μπαρ στο χειμερινό τουριστικό θέρετρο Κραν Μοντάνα της Ελβετίας, τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς.

Για 47 επιβεβαιωμένους νεκρούς στη φωτιά σε μπαρ στο ελβετικό θέρετρο σκι Κραν Μοντανά έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι σε δηλώσεις του στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky TG24 TV, επικαλούμενος τις ελβετικές αρχές με τις οποίες βρίσκεται σε συνεχή επαφή.

🚨 🇨🇭 ALERTE VIDÉO : Des images montre le tout début de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana, au moment où le plafond s’enflamme. L’incendie serait liée à des BOUGIES ÉTINCELANTES placées sur des bouteilles de champagne. pic.twitter.com/iQgJuLLumj — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) January 1, 2026

Την ίδια ώρα, δέκα έξι Ιταλοί θεωρούνται αγνοούμενοι μετά τη φωτιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά, ενώ περίπου 12 συμπατριώτες τους έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας.

Αυτό είναι το συγκλονιστικό βίντεο με τους ανθρώπους πιυ προσπαθούν να σωθούν

🚨🇨🇭🔥 Des personnes prises au piège par les flammes dans le bar de Crans-Montana tentent désespérément de s’échapper par la seule issue, qui est bloquée. (témoins) pic.twitter.com/aBQXtKRME9 — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

VIDEO | Esplosione a Crans-Montana, polizia e pompieri sul luogo dell’accaduto. Il locale “Constellation” devastato, ancora provvisorio il bilancio delle vittime #ANSA pic.twitter.com/SpjWLUuRPS — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) January 1, 2026

«Ελπίζω να μην υπάρχουν Ιταλοί μεταξύ των θυμάτων, όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα», είπε στο Sky TG24 TV, περιγράφοντας μια «χαοτική» κατάσταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τραυματίες Ιταλοί έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Θύματα από διάφορες χώρες

Ο πρεσβευτής της Ιταλίας στην Ελβετία, Τζιαν Λορέντζο Κορνάντο, είπε στο Sky TG24, ότι οι τοπικές αρχές του ανέφεραν, πως η φωτιά ξεκίνησε από κάποιον που έριξε ένα πυροτέχνημα μέσα στο μπαρ, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά η οροφή. Ο Ιταλός αξιωματούχος βρίσκεται στο Κραν Μοντανά, όπου όπως λέει, Ιταλοί έχουν συγκεντρωθεί αναζητώντας πληροφορίες για αγνοούμενους συγγενείς ή φίλους. Ο ίδιος απέφυγε να πει εάν υπάρχουν Ιταλοί υπήκοοι μεταξύ των θυμάτων.

Σήμερα το πρωί, ώρες μετά τη φωτιά, πλάνα από τον δρόμο έξω από το μπαρ καταγράφουν την περιοχή να παραμένει αποκλεισμένη, ενώ σκηνές των εγκληματολογικών υπηρεσιών και λευκά παραβάν έχουν στηθεί μπροστά από το μπαρ. Μια αντίθεση στον πανικό και τη σύγχυση που επικρατούσε όταν έφθασαν οι πρώτες ομάδες διάσωσης στο σημείο.

Swiss Police have said that “several dozen” are presumed dead after a fire ripped through a bar in popular Swiss ski resort Crans-Montana during New Year celebrations on Thursday. pic.twitter.com/cYp3BoKVHu — The Independent (@Independent) January 1, 2026

«Τα πρώτη μέλη των ομάδων διάσωσης, οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί, έφθασαν αντικρίζοντας ένα χαώδες σκηνικό, ένα δραματικό σκηνικό, σε ένα περίπλοκο θέατρο επιχείρησεων», είπε σε δημοσιογράφους ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ. Ο ίδιος ανέφερε πως ορισμένα από τα θύματα είναι ξένοι υπήκοοι, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εργάζονται στην υπόθεση και μια γραμμή βοήθειας έχει ανοίξει για τους συγγενείς, όμως αξιωματούχοι επισημαίνουν πως το έργο της ταυτοποίησης των θυμάτων θα πάρει χρόνο.

Συγκλονιστικές περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 100 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, αφού μια φωτιά ξέσπασε σε ένα μπαρ γεμάτο κόσμο κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι στο πολυτελές χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά στην Ελβετία, έγινε σήμερα γνωστό από αξιωματούχους.

Η φωτιά ξέσπασε στις 01.30 το πρωί τοπική ώρα (02.30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ “Le Constellation” στο θέρετρο σκι της νοτιοδυτικής Ελβετίας, το οποίο σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους ήταν δημοφιλές μεταξύ εφήβων και νέων ανθρώπων. Τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία αναφέρθηκε αρχικά ως μια έκρηξη, παραμένουν άγνωστα.

Η ελβετική αστυνομία είπε πως «δεκάδες» άνθρωποι θεωρούνται νεκροί με περίπου 100 τραυματίες να έχουν καταμετρηθεί και ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως πληροφορίες από την ελβετική αστυνομία κάνουν λόγο για 47 νεκρούς. Οι ελβετικές αρχές δεν έχουν δώσει έναν συγκεκριμένο αριθμό νεκρών.

«Άνθρωποι ούρλιαζαν και άλλοι κείτονταν στο έδαφος, πιθανόν ήταν νεκροί», δήλωσε ο 21χρονος κάτοικος της πόλης Σαμουέλ Ραπ, περιγράφοντας τα επόμενα λεπτά μετά την πυρκαγιά. «Τα πρόσωπά τους ήταν καλυμμένα με μπουφάν, αυτό είδα, τίποτα άλλο».

Η οροφή έπιασε φωτιά

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει ουρές ασθενοφόρων στο σημείο και ελικόπτερα να προσγειώνονται για να μεταφέρουν θύματα σε κοντινά νοσοκομεία και ειδικές μονάδες εγκαυμάτων σε άλλες ελβετικές πόλεις.

Δύο νεαρές Γαλλίδες που είπαν πως βρίσκονταν μέσα στο μπαρ είπαν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV πως είδαν τη φωτιά να ξεκινάει από το υπόγειο του κλαμπ, αφού κάποιοι κρατούσαν ένα μπουκάλι με «κεριά γενεθλίων» πολύ κοντά στην ξύλινη οροφή.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα στην οροφή», περιέγραψε μία από τις γυναίκες στο BFM TV. Οι ίδιες αφηγήθηκαν πως κατάφεραν να ανέβουν από μια στενή σκάλα στο ισόγειο και φύγουν από το κτίριο. Λεπτά αργότερα, και το ισόγειο είχε παραδοθεί στις φλόγες, είπαν.

Το BFM πρόβαλε ένα βίντεο με έναν σερβιτόρο να μεταφέρει ένα μπουκάλι σαμπάνιας με ένα αναμμένο βεγγαλικό στο μπαρ, σε συμφωνία με τις μαρτυρίες, όμως το βίντεο δεν δείχνει να ξεσπά φωτιά.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν πως τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες σε αυτοσχέδια κέντρα διαλογής που στήθηκαν σε ένα διπλανό μπαρ και σε ένα υποκατάστημα τράπεζας, ενώ ανέφεραν πως πολλοί τραυματίες υπέφεραν καθώς βγήκαν από τη ζέστη του μπαρ και βρέθηκαν ξαφνικά στην παγωνιά που επικρατούσε έξω.

«Και τότε έβλεπες μονάχα ασθενοφόρα να πηγαινοέρχονται όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο Ντονιμίν Ντιμπουά, αυτόπτης μάρτυρας των σκηνών χάους και πανικού, καθώς σοροί μεταφέρονταν έξω από το κτίριο.

Την ίδια ώρα, ένας σερβιτόρος σε ένα κοντινό στο μπαρ εστιατόριο, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, περιέγραψε πως οι πρώτοι διασώστες προσέγγισαν το προσωπικό ζητώντας του να τους δώσει τραπεζομάντιλα προκειμένου να καλύψουν τις σορούς και να τις προστατεύσουν από τα βλέμματα του συγκεντρωμένου πλήθους.

«Γνωρίζω κάποια που ενδεχομένως βρίσκεται μεταξύ των θυμάτων και δεν μπορώ να τη βρω. Ανησυχώ πολύ», δήλωσε η κάτοικος της πόλης Καρίνε Σπρενγκ. «Προσπαθώ να επικοινωνήσω με άλλους ανθρώπους που γνωρίζουν αυτήν τη γυναίκα για να δω εάν είναι ζωντανή».

Τέλος, το σκηνικό που καταγράφηκε το πρωί, όπου μικρές ομάδες ανθρώπων, ορισμένοι κλαίγοντας και άλλοι κρατώντας λουλούδια, ήρθε σε αντίθεση με τις σκηνές πανικού και σύγχυσης που αντίκρισαν οι διασώστες μόλις σήμανε ο συναγερμός.