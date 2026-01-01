Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι βρίσκεται «σε επαφή» με τις ελβετικές αρχές για την παροχή «ιατρικής βοήθειας» μετά τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά, όπου σημειώθηκε τραγικό δυστύχημα τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς.

«Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στα πολλά θύματα της έκρηξης στο Κραν Μοντανά, στις οικογένειές τους και στους διασώστες που επιχειρούν», ανέφερε η Ευρωπαία επίτροπος Χατζά Λαμπίμπ σε ανάρτησή της στο Χ.

Σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό των ελβετικών αρχών, τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 115 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ γεμάτο κόσμο κατά τη διάρκεια πρωτοχρονιάτικου πάρτι στο δημοφιλές θέρετρο σκι.