Έντονη αντιπαράθεση προκάλεσε άρθρο της Vogue για τη Μπριζίτ Μπαρντό, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της, καθώς η δημοσιογράφος που το υπογράφει εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην εμβληματική ηθοποιό, προκαλώντας αντιδράσεις από τους θαυμαστές της.

Η δημοσιογράφος Έμμα Σπέκτερ, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως «queer», υποστήριξε σε εκτενές άρθρο της ότι η ομορφιά της Μπαρντό δεν θα πρέπει να καλύπτει την «ασχήμια της ισλαμοφοβίας, του σεξισμού και της απολογίας της άκρας Δεξιάς». Σύμφωνα με τη Σπέκτερ, η Γαλλίδα σταρ είχε εκφράσει στο παρελθόν «απροκάλυπτα μισαλλόδοξες» απόψεις.

This… this is Emma Specter who wrote that dreadfully tasteless article about Brigette Bardot? You literally ruined your brand that stood for decades. And for what? Congratulations in your stunning failure. Truly the Waterloo of fashion 🫡 pic.twitter.com/utrSgUqaNy — Jason Premo • Acclaim Aerospace (@JasonPremoMFG) December 31, 2025

Η αρθρογράφος, που έχει επίσης συγγράψει βιβλίο για την υπερφαγία και το να είναι κανείς «παχύς», κατηγόρησε τη Μπριζίτ Μπαρντό ότι ενσάρκωνε μια εικόνα «ωμού ρατσισμού», αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση γύρω από την πολιτισμική κληρονομιά και την προσωπική στάση της διάσημης ηθοποιού.

Brigitte Bardot, legendary French actress and sex symbol, died Sunday at 91 years old. On Monday, Vogue’s culture writer, Emma Specter, wrote a bitter tribute to Bardot. Specter covers “film, TV, books, politics, news, and (almost) anything queer,” according to her bio, and… pic.twitter.com/mMw8JWjZjm — Daily Caller (@DailyCaller) December 31, 2025

«Αντί να περιορίσουμε το πένθος μας στο να κοιτάμε με νοσταλγία παλιές φωτογραφίες μιας Μπαρντό με φουσκωτά μαλλιά και μπικίνι και να ακούμε το ‘Bonnie and Clyde’ σε επανάληψη, ας θέσουμε στον εαυτό μας τα δύσκολα ερωτήματα για το πώς η ενσάρκωση από τη Μπαρντό του υποτιθέμενα ‘τέλειου’ προτύπου της λευκής γυναίκας βασίστηκε στη συστημική περιθωριοποίηση και στον απροκάλυπτο ρατσισμό» σημειώνει κλείνοντας το άρθρο της.

Αντιδράσεις από τους θαυμαστές της Μπριζίτ Μπαρντό

Η αντίδραση των θαυμαστών της Μπριζίτ Μπαρντό ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η Vogue να κατεβάσει την ανάρτηση στο Χ που παρέπεμπε στο άρθρο της Έμμα Σπέκτερ.

Πολλοί χρήστες των social media έσπευσαν να μοιραστούν φωτογραφίες της Μπριζίτ Μπαρντό αντιπαραβάλλοντας εικόνες της δημοσιογράφου ενώ αρκετοί ήταν εκείνοι που δεν μπορούσαν να κρύψουν την οργή τους για την επίθεσή της μετά τον θάνατο της διάσημης ηθοποιού.