Τα συλλυπητήριά του για την έκρηξη με τους δεκάδες νεκρούς και τραυματίες στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας εξέφρασε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, το πρωί της Πέμπτης μίλησε στην ΕΡΤ και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την έκρηξη με τους δεκάδες νεκρούς και τραυματίες στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σημειώθηκε έκρηξη και προκλήθηκε φωτιά σε μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Με την αστυνομία να κάνει λόγο για δεκάδες νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες.

«Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές στη Βέρνη, αλλά ακόμη δεν έγιναν γνωστά ούτε τα αίτια της πυρκαγιάς» δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Παράλληλα ο υφυπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ευχή του να μην υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων.

«Είναι κάτι που σε όλους προκαλεί οδύνη και θλίψη. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές στη Βέρνη, αλλά ακόμη δεν έγιναν γνωστά ούτε τα αίτια της πυρκαγιάς. Ευχόμαστε να μην υπάρχει κανένας Έλληνας μεταξύ των θυμάτων», είπε ο κ. Λοβέρδος.

«Ευτυχώς, δεν πρόκειται περί τρομοκρατικής επίθεσης» κατέληξε ο Υφυπουργός Εξωτερικών.

H γραμμή βοήθειας για όσους αναζητούν συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα είναι: 0041848112117. Επιπλέον, το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης του Γενικού Προξενείου είναι: 0041797809001.