Με φαντασμαγορικό τρόπο και πλήθος κόσμου γιορτάστηκε η αλλαγή του χρόνου στα δύο Χριστουγεννιάτικα Χωριά που λειτουργεί η Περιφέρεια Αττικής, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα για μικρούς και μεγάλους.

Παρά το τσουχτερό κρύο, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο Πεδίον του ‘Αρεως και στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση, για να υποδεχθούν τη νέα χρονιά μέσα σε ένα λαμπερό, γιορτινό σκηνικό, με τη συνοδεία γνωστών καλλιτεχνών της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Το κουμπί της καθιερωμένης αντίστροφης μέτρησης πάτησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στο Πάρκο Τρίτση, όπου βρέθηκε μαζί με την οικογένειά του. Η τελετή μεταδόθηκε ζωντανά και στο δεύτερο Χριστουγεννιάτικο Χωριό, στο Πεδίον του ‘Αρεως.

Αμέσως μετά, τον αττικό ουρανό φώτισε ένα εντυπωσιακό drone show, με χριστουγεννιάτικα σύμβολα και ευχές για τη νέα χρονιά, δημιουργώντας μια μαγική ατμόσφαιρα.

Πριν και μετά την αλλαγή του έτους, το κοινό διασκέδασε με τις επιτυχίες της Κλαυδίας στο Πάρκο Τρίτση και της Ελένης Φουρέιρα στο Πεδίον του ‘Αρεως, που «ζέσταναν» τη βραδιά με τη μουσική τους.

Το εορταστικό πρόγραμμα στα δύο πάρκα, που περιλαμβάνει συναυλίες, εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και ποικίλα happenings, θα συνεχιστεί έως και τις 7 Ιανουαρίου, με ελεύθερη είσοδο για όλους.