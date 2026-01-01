Η πλατεία Συντάγματος αποτέλεσε και φέτος το επίκεντρο των εορτασμών της Αθήνας για την υποδοχή του νέου έτους. Παρά το κρύο, πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκε από νωρίς για να απολαύσει το μουσικό πρόγραμμα που παρουσίασαν ο Κώστας Μαραβέγιας και η Ρένα Μόρφη. Την έναρξη της βραδιάς είχε κάνει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων.

Λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέβηκε στη σκηνή, απηύθυνε ευχές για τη νέα χρονιά και μίλησε για «την Αθήνα που ενώνει». Μαζί με τους καλλιτέχνες, έκανε την αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό του 2026, μέσα σε χειροκροτήματα και ενθουσιασμό.

Με το ρολόι να δείχνει 12, πυροτεχνήματα φώτισαν τον αττικό ουρανό. Όπως και πέρυσι, τα περισσότερα ήταν αθόρυβα, ώστε να μην ενοχληθούν τα ζώα της πόλης. Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες drones παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό σόου φωτός, σχηματίζοντας στο τέλος το πρόσωπο του Διονύση Σαββόπουλου, στον οποίο αποδόθηκε μικρός φόρος τιμής με δύο τραγούδια του.

Το γιορτινό πάρτι συνεχίστηκε μετά τα μεσάνυχτα με τον Μαραβέγια και τη Μόρφη στη σκηνή. Τη βραδιά παρουσίασαν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου, ολοκληρώνοντας με κέφι την πρώτη νύχτα του νέου έτους στην καρδιά της πρωτεύουσας.