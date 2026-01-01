Από σήμερα, 1η Ιανουαρίου 2026, τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο, πιο ευνοϊκό πλαίσιο για τα ασφαλιστικά χρέη προς τον e-ΕΦΚΑ. Οι νέες οφειλές που θα δημιουργούνται από το 2026 και μετά θα παραγράφονται σε 5 χρόνια, αντί για τα 10 χρόνια που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι μια εισφορά για το 2026, αν δεν βεβαιωθεί και δεν εισπραχθεί μέσα στην πενταετία, θα παραγραφεί την 1η Ιανουαρίου 2032. Με άλλα λόγια, οι οφειλέτες δεν θα μένουν όμηροι των χρεών τους για δεκαετίες, αλλά θα έχουν πιο γρήγορα τη δυνατότητα να κάνουν μια νέα αρχή.

Το νέο καθεστώς δεν σημαίνει ότι όλα τα χρέη «σβήνουν» αυτόματα. Αν ο e-ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ ειδοποιήσει τον οφειλέτη ή προβεί σε ενέργειες είσπραξης πριν λήξει η πενταετία, ο χρόνος παραγραφής μηδενίζεται και ξεκινά νέα περίοδος 5 ετών.

Οι παλαιότερες οφειλές, δηλαδή αυτές που βεβαιώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, συνεχίζουν να υπάγονται στη 10ετή παραγραφή, με δυνατότητα διακοπής του χρόνου σε περίπτωση ειδοποίησης ή ενέργειας είσπραξης.

Σημαντικό για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι ότι τα παραγραμμένα χρέη δεν προσμετρώνται στον ασφαλιστικό χρόνο και δεν επηρεάζουν τη σύνταξη. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα εξαγοράς ή αναγνώρισης πλασματικών ετών, ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης.

Με τη μείωση της παραγραφής στην πενταετία, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες αποκτούν μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία, ενώ ο e-ΕΦΚΑ καλείται να εντείνει τους ελέγχους και τις διαδικασίες βεβαίωσης για τα νέα χρέη, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του νέου νόμου.