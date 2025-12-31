Σε εξέλιξη είναι το πάρτι της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όπως κάθε χρόνο, η Αγορά του ΚΠΙΣΝ γεμίζει φως, μουσική και κέφι σε μια γιορτή που έχει πλέον καθιερωθεί ως αγαπημένη συνάντηση για μικρούς και μεγάλους.

Οικοδεσπότης της λαμπερής γιορτής είναι ο τραγουδιστής και ηθοποιός Ζερόμ Καλούτα, ο οποίος θα μας παρασύρει με την ενέργεια και τη ζεστασιά που χαρακτηρίζει τις εμφανίσεις του. Το μουσικό έναυσμα της βραδιάς δίνει η Alexandra Sieti, μια νέα ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός που έχει ξεχωρίσει για τη χαρισματική jazzy φωνή και τη σκηνική της παρουσία. Μαζί με την επταμελή μπάντα της, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει soul, funk και disco αναφορές. Από τις Sisters Sledge και τους Blues Brothers έως την Alicia Keys και τον Weeknd, η Alexandra Sieti και η μπάντα της γεμίζουν την Αγορά με ρυθμό και ενέργεια κάτω από το φωτισμένο δέντρο του ΚΠΙΣΝ.

Αμέσως μετά, ο Sunshine Pedro αναλαμβάνει τα decks, για ένα μεγάλο open-air πάρτι που θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του 2026. Με επιρροές από τη house, disco και afro beat σκηνή, τα dj sets του Sunshine Pedro αποτελούν ένα εκρηκτικό μείγμα ρυθμών και μεταδοτικής ενέργειας, προσκαλώντας το κοινό να γιορτάσει κάτω από τον αττικό ουρανό.