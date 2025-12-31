Η έλευση του νέου έτους δεν συμβαίνει ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη, αλλά εξελίσσεται σταδιακά, καθώς το πέρασμα στη νέα χρονιά ξεκινά από τον Ειρηνικό Ωκεανό και κινείται προς τα δυτικά. Σε κάθε ζώνη ώρας, πόλεις και χώρες γιορτάζουν την αλλαγή του χρόνου με λαμπερές εκδηλώσεις, πυροτεχνήματα και πολιτιστικές δράσεις.

View this post on Instagram A post shared by ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Πρώτες χώρες που υποδέχθηκαν την Πρωτοχρονιά ήταν οι νησιωτικοί προορισμοί του Ειρηνικού. Ανάμεσά τους η Δημοκρατία του Κιριμπάτι, και ειδικότερα το λεγόμενο Νησί των Χριστουγέννων, το οποίο θεωρείται το πρώτο σημείο του πλανήτη όπου αλλάζει το ημερολόγιο, καθώς και η Σαμόα.

Αμέσως μετά, τη σκυτάλη πήραν η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία. Χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν σε ανοιχτούς χώρους για να παρακολουθήσουν θεαματικές φωταγωγήσεις και εορτασμούς σε εμβληματικά τοπόσημα, σηματοδοτώντας με εντυπωσιακό τρόπο την έναρξη της νέας χρονιάς.

Με φανταστικά πυροτεχνήματα υποδέχθηκε το 2026 η Αυστραλία

Με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα αλλά υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας υποδέχθηκε η Αυστραλία το 2026, στη σκιά της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Bondi στις 14 Δεκεμβρίου, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ανθρώπων.

Happy New Year 2026 Sydney, Australia pic.twitter.com/iLoLiiTcaL — VIEW (@viewsoff_) December 31, 2025

Στο Σίδνεϊ, περίπου ένα εκατομμύριο πολίτες κατέκλυσαν την περιοχή γύρω από το λιμάνι για την αντίστροφη μέτρηση της αλλαγής του χρόνου, παρακολουθώντας το εντυπωσιακό πρωτοχρονιάτικο σόου πυροτεχνημάτων που φώτισε τον νυχτερινό ουρανό.

HAPPY NEW YEAR From Sydney Australia 🇦🇺 🎆🎇 pic.twitter.com/SlADUUas8e — Earth (@earthcurated) December 31, 2025

New Year 2026 Ya es año nuevo en Sidney, Australia. Ve en video cómo lo recibieron: pic.twitter.com/P3brLy0pfa — Alerta Noticias UKR 24 (@UKR_token) December 31, 2025

Ορισμένες εκδηλώσεις στην ευρύτερη περιοχή του Bondi ματαιώθηκαν, σε ένδειξη σεβασμού προς τις οικογένειες των θυμάτων. Την ίδια ώρα, περισσότερα από 2.500 στελέχη της αστυνομίας είχαν αναπτυχθεί από τις πρωινές ώρες, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της τάξης και η ασφάλεια των πολιτών.

New Year’s Eve fireworks display over Sydney Harbour https://t.co/FAb38ogW3A — Reuters (@Reuters) December 31, 2025

Στη συνέχεια ακολουθούν οι Νήσοι Μάρσαλ και τα Γουάλις & Φουτούνα της Γαλλίας, διατηρώντας την παράδοση των νησιών του Ειρηνικού να βρίσκονται ανάμεσα στους πρώτους προορισμούς που αλλάζουν χρονιά. Στην ίδια ζώνη περιλαμβάνονται επίσης ορισμένα τμήματα του Κιριμπάτι, κυρίως τα νησιά Γκίλμπερτ.

Επιπλέον, στη ζώνη UTC+12 ανήκουν τα απομονωμένα βορειοανατολικά εδάφη της Ρωσίας, η Καμτσάτκα και η Τσουκότκα, που βρίσκονται κοντά στον Βερίγγειο Πορθμό και αποτελούν τα πρώτα ρωσικά εδάφη που καλωσορίζουν το νέο έτος.

Άλλα νησιά του αρχιπελάγους πρόκειται να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου μέσα στις επόμενες ώρες, καθώς το Κιριμπάτι εκτείνεται σε μεγάλη γεωγραφική απόσταση, καλύπτοντας διαφορετικές ζώνες ώρας.

Η Νέα Ζηλανδία υποδέχθηκε το 2026

Και η Νέα Ζηλανδία υποδέχθηκε το 2026, με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό του Όκλαντ. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα , η Νέα Ζηλανδία, η Σαμόα, η Τόνγκα και το Τοκελάου – εξαρτώμενη περιοχή της Νέας Ζηλανδίας – γιόρτασαν την έλευση του νέου έτους.

Happy New Year New Zealand! 🎉 Auckland welcomes in the new year with a fireworks display over its tallest building – the Sky Tower. Latest updates 👉 https://t.co/DP0mlQ1r19 pic.twitter.com/GMg9UnKboU — Sky News (@SkyNews) December 31, 2025

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της μεγαλύτερης πόλης της χώρας απόλαυσαν ένα φαντασμαγορικό θέαμα, καθώς τα πυροτεχνήματα φώτισαν το νυχτερινό τοπίο πάνω από τον εμβληματικό Πύργο Sky Tower.

Η γιορτή μεταφέρεται σε Αφρική και Αμερική

Καθώς η αλλαγή του χρόνου ταξιδεύει δυτικά, τη σκυτάλη παίρνουν η Αφρική και η Αμερική. Μεγάλες μητροπόλεις, όπως το Ρίο ντε Ζανέιρο, η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, ετοιμάζονται να υποδεχθούν το νέο έτος με εντυπωσιακές συναυλίες, φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα και πλήθος εορταστικών δράσεων.

Τέλος, ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα – δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, ξηρασία στην Αφρική και φονικές πλημμύρες στην Ασία – έπληξαν τον πλανήτη και το 2025, που μένει επισήμως στην ιστορία μεταξύ των τριών θερμότερων ετών που έχουν ποτέ καταγραφεί.