Η μικρή νησιωτική χώρα του Ειρηνικού, Κιριμπάτι, ήταν η πρώτη που υποδέχθηκε το 2026, με τους εορτασμούς να ξεκινούν από την ατόλη Κιριτιμάτι – γνωστή και ως Νησί των Χριστουγέννων. Η νέα χρονιά έκανε έτσι την επίσημη έναρξή της αρκετές ώρες πριν από τον υπόλοιπο κόσμο.

Η Νέα Ζηλανδία στο 2026

Και η Νέα Ζηλανδία υποδέχθηκε το 2026, με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό του Όκλαντ. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα , η Νέα Ζηλανδία, η Σαμόα, η Τόνγκα και το Τοκελάου – εξαρτώμενη περιοχή της Νέας Ζηλανδίας – γιόρτασαν την έλευση του νέου έτους.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της μεγαλύτερης πόλης της χώρας απόλαυσαν ένα φαντασμαγορικό θέαμα, καθώς τα πυροτεχνήματα φώτισαν το νυχτερινό τοπίο πάνω από τον εμβληματικό Πύργο Sky Tower.

Το Όκλαντ ήταν από τις πρώτες μεγαλουπόλεις παγκοσμίως που μπήκαν στο 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορτασμών που θα συνεχιστούν σε όλο τον κόσμο μέσα στις επόμενες ώρες.

Αμέσως μετά τη Νέα Ζηλανδία, το 2026 υποδέχονται οι χώρες και περιοχές που βρίσκονται στη ζώνη ώρας UTC+12. Πρώτες είναι τα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού, όπως τα Φίτζι, το Ναούρου και το Τουβαλού, που γιορτάζουν την έλευση του νέου έτους μόλις λίγα λεπτά μετά τους Νεοζηλανδούς.

Στη συνέχεια ακολουθούν οι Νήσοι Μάρσαλ και τα Γουάλις & Φουτούνα της Γαλλίας, διατηρώντας την παράδοση των νησιών του Ειρηνικού να βρίσκονται ανάμεσα στους πρώτους προορισμούς που αλλάζουν χρονιά. Στην ίδια ζώνη περιλαμβάνονται επίσης ορισμένα τμήματα του Κιριμπάτι, κυρίως τα νησιά Γκίλμπερτ.

Επιπλέον, στη ζώνη UTC+12 ανήκουν τα απομονωμένα βορειοανατολικά εδάφη της Ρωσίας, η Καμτσάτκα και η Τσουκότκα, που βρίσκονται κοντά στον Βερίγγειο Πορθμό και αποτελούν τα πρώτα ρωσικά εδάφη που καλωσορίζουν το νέο έτος.

Άλλα νησιά του αρχιπελάγους πρόκειται να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου μέσα στις επόμενες ώρες, καθώς το Κιριμπάτι εκτείνεται σε μεγάλη γεωγραφική απόσταση, καλύπτοντας διαφορετικές ζώνες ώρας.

Η χώρα, που αποτελείται από 33 νησιά και ανήκει στην Ωκεανία, καλωσόρισε το νέο έτος στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας. Η θέση της, στο ανατολικότερο άκρο του πλανήτη, την καθιστά το πρώτο κατοικημένο κράτος που αλλάζει ημερολογιακά χρονιά.

Ένα νησιωτικό κράτος με πλούσια φυσική κληρονομιά

Το Κιριμπάτι ανεξαρτητοποιήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1979 και διαθέτει το μεγαλύτερο θαλάσσιο καταφύγιο του Νότιου Ειρηνικού. Πολλές από τις ατόλες του είναι κατοικημένες και αποτελούν σημαντικά οικοσυστήματα για τη βιοποικιλότητα της περιοχής.

Ωστόσο, οι περισσότερες ατόλες βρίσκονται σε πολύ χαμηλό υψόμετρο, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτες στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Οι κάτοικοι βιώνουν ήδη τις συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη και των μεταβολών στα θαλάσσια ρεύματα.

Η πρωτοχρονιά ξεκινά από τον Ειρηνικό

Το αρχιπέλαγος έχει πληθυσμό περίπου 116.000 κατοίκων. Αν και βρίσκεται σχεδόν νότια της Χαβάης, το Κιριμπάτι γιορτάζει την Πρωτοχρονιά μία ολόκληρη ημέρα νωρίτερα, λόγω της γραμμής αλλαγής ημερομηνίας που περνά ανατολικά του.

Μετά το Κιριμπάτι, τη σκυτάλη των εορτασμών παίρνουν η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Κίνα και οι υπόλοιπες χώρες της Ασίας, μέχρι να φτάσουν τα μεσάνυχτα και στην Ελλάδα, όπου θα υποδεχθούμε κι εμείς το νέο έτος.