Αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς θα ισχύσουν και φέτος την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ. Οι μεταβολές αφορούν το Μετρό, το Τραμ, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, με τους τελευταίους συρμούς και οχήματα να πραγματοποιούν νωρίτερα τα δρομολόγιά τους.

Συγκεκριμένα, σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, οι τελευταίοι συρμοί στις γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα αναχωρήσουν ως εξής:

Μετρό

Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά):

Από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20. Από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54.

Από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52, ενώ από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.

Γραμμές 2 και 3:

Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:03. Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:45 και από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:42.

Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 22:37 και από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42. Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22 και από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42.

Τραμ

Γραμμή 7: Από Ασκληπιείο Βούλας στις 21:44 και από Αγία Τριάδα στις 21:58.

Γραμμή 6: Από Πικροδάφνη στις 22:00 και από Σύνταγμα στις 22:45.

Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη): Από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 21:45 και από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29. Από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 21:28 και από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 21:30.

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις 22:00, ώστε έως τις 23:00 να έχουν επιστρέψει στα αμαξοστάσια.