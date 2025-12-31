Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά σε βυτιοφόρο όχημα που εκδηλώθηκε στο 19ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών, στην περιοχή του Λαγκαδά.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το πρωί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με το βυτιοφόρο να τυλίγεται στις φλόγες όσο ήταν εν κινήσει.

Ο οδηγός πρόλαβε εγκαίρως να απομακρυνθεί και δεν τραυματίστηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ σημειώθηκαν εκρήξεις και η πυρκαγιά επεκτάθηκε.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 22 πυροσβέστες και 9 οχήματα ενώ η Τροχαία έχει κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού για λόγους ασφαλείας.