Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά σε βυτιοφόρο όχημα που εκδηλώθηκε στο 19ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών, στην περιοχή του Λαγκαδά.
Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το πρωί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με το βυτιοφόρο να τυλίγεται στις φλόγες όσο ήταν εν κινήσει.
Ο οδηγός πρόλαβε εγκαίρως να απομακρυνθεί και δεν τραυματίστηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ σημειώθηκαν εκρήξεις και η πυρκαγιά επεκτάθηκε.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 22 πυροσβέστες και 9 οχήματα ενώ η Τροχαία έχει κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού για λόγους ασφαλείας.
#Πυρκαγιά σε βυτιοφόρο όχημα, στο 19ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκη – Σερρών , Λαγκαδά #Θεσσαλονίκη.
Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 9 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 31, 2025