Δείτε σε απευθείας σύνδεση με την πλατεία Συντάγματος την εορταστική εκδήλωση για την αλλαγή του χρόνου, που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Μία λαμπερή γιορτή, γεμάτη μουσική, χορό και πολλές εκπλήξεις.

Η εκδήλωση ξεκινά με τις μελωδίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων.

Στη συνέχεια, ο Κωστής Μαραβέγιας θα ταξιδέψει το κοινό μέσα από αγαπημένα τραγούδια και πρωτότυπες διασκευές, με το χαρακτηριστικό του πολύχρωμο και χαρούμενο μεσογειακό του στυλ που συνδυάζει έντεχνο, βαλκανικό και λατινοαμερικάνικο ήχο.

Η Ρένα Μόρφη θα παρασύρει το κοινό με τη βελούδινη φωνή της και την εκρηκτική σκηνική της παρουσία, μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει το προσωπικό της ρεπερτόριο, εμβληματικά λαϊκά τραγούδια και αναπάντεχες διασκευές.

Την παρουσίαση της μαγικής βραδιάς αναλαμβάνουν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου, κρατώντας τον ρυθμό μέχρι τις πρώτες ώρες του νέου έτους.

Τα τελευταία λεπτά του 2025 ο ουρανός της Αθήνας θα μετατραπεί σε μια εντυπωσιακή σκηνή φωτός, από το μεγαλύτερο drone show που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην πόλη. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μαζί με τους παρουσιαστές και τους καλλιτέχνες, θα δώσουν το σύνθημα της αντίστροφης μέτρησης για την αλλαγή του χρόνου.

Η πρωτεύουσα Θα καλωσορίσει το 2026 με αθόρυβα και φιλικά προς το περιβάλλον πυροτεχνήματα υψηλής αισθητικής, με εντυπωσιακά φωτεινά χρώματα και μοναδικούς καλλιτεχνικούς σχηματισμούς.