Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου με απόφασή του προχωρά στη δραστική μείωση των δημοτικών τελών για όλους τους χώρους που εκμεταλλεύονται αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Ειδικότερα, η δημοτική αρχή εισηγήθηκε σχετικά και το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε τον επανακαθορισμό των δημοτικών τελών, με μείωση κατά 90% για τους στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους γεωργικών, κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εκτός των ορίων οικισμών του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος με δήλωση του σημείωσε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του δήμου, συνιστά το ελάχιστο αναγκαίο μέτρο στήριξης για έναν ιδιαίτερα κρίσιμο παραγωγικό κλάδο, όπως αυτός των αγροτών και κτηνοτρόφων.