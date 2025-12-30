Η Getlink, διαχειρίστρια εταιρεία της σήραγγας της Μάγχης, αναμένει «σταδιακή επανέναρξη» της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στη σήραγγα της Μάγχης από τις 15:00 ώρα Γαλλίας (16:00 Ελλάδας), δήλωσε σε νεότερη ενημέρωση εκπρόσωπος της εταιρείας μετά την ανακοίνωση της Eurostar για αναστολή των δρομολογίων λόγω τεχνικών προβλημάτων.

«Υπήρξε ένα περιστατικό σήμερα το πρωί σχετικό με διακοπή ηλεκτροδρότησης για συρμούς στη σήραγγα, διακοπή που απαιτούσε τεχνική παρέμβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη στα καλώδια», εξήγησε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η εταιρεία αναμένει «σταδιακή επανέναρξη της κυκλοφορίας από τις 16:00 ώρα Γαλλίας».

Λιγότερο από μια ώρα νωρίτερα η Eurostar ανακοίνωσε την αναστολή «όλων των δρομολογίων μεταξύ Λονδίνου, Παρισιού, Άμστερνταμ και Βρυξελλών» μέχρι νεωτέρας, μετά από διπλό τεχνικό περιστατικό στη σήραγγα της Μάγχης.

Στην αρχική της ενημέρωση η Eurostar συμβούλευσε τους επιβάτες να αναβάλουν το ταξίδι τους σε αυτό το τρένο που συνδέει τη Βρετανία και τη Γαλλία και την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Νωρίετρα το μεσημέρι σημαντικά προβλήματα καταγράφθηκαν στη σήραγγα της Μάγχης λόγω προβλήματος με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες καθυστερήσεις και αιφνίδιες ακυρώσεις δρομολογίων της Eurostar και επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τις σιδηροδρομικές συνδέσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ηπειρωτικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αναστάτωση οφείλεται σε συνεχιζόμενα τεχνικά ζητήματα και συγκεκριμένα σε βλάβη στο σύστημα ηλεκτροδότησης της σήραγγας, σε συνδυασμό με ακινητοποιημένο συρμό του Le Shuttle. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται εν εξελίξει, με την κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας να καθίσταται ουσιαστικά αναξιόπιστη για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

Στην ανακοίνωσή της, η Eurostar απευθύνει ισχυρή σύσταση προς το επιβατικό κοινό: «Συνιστούμε θερμά σε όλους τους επιβάτες μας να αναβάλουν το ταξίδι τους για άλλη ημερομηνία. Παρακαλούμε αποφύγετε να μεταβείτε στον σταθμό, εκτός εάν έχετε ήδη εισιτήριο για να ταξιδέψετε σήμερα».

Τέλος, εκτός από τα προβλήματα στα δρομολόγια της Eurostar, σοβαρή ταλαιπωρία υπέστησαν και οι οδηγοί αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν το Le Shuttle, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στους τερματικούς σταθμούς και στις δύο πλευρές της Μάγχης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι καθυστερήσεις έφτασαν τις τρεισήμισι ώρες στη βρετανική πλευρά και περίπου τις δύο ώρες στη γαλλική.