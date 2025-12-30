Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται, στη σήραγγα της Μάγχης λόγω προβλήματος με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες καθυστερήσεις και αιφνίδιες ακυρώσεις δρομολογίων της Eurostar και επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τις σιδηροδρομικές συνδέσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ηπειρωτικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αναστάτωση οφείλεται σε συνεχιζόμενα τεχνικά ζητήματα και συγκεκριμένα σε βλάβη στο σύστημα ηλεκτροδότησης της σήραγγας, σε συνδυασμό με ακινητοποιημένο συρμό του Le Shuttle. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται εν εξελίξει, με την κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας να καθίσταται ουσιαστικά αναξιόπιστη για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

Σε ανακοίνωσή της, η Eurostar απευθύνει ισχυρή σύσταση προς το επιβατικό κοινό: «Συνιστούμε θερμά σε όλους τους επιβάτες μας να αναβάλουν το ταξίδι τους για άλλη ημερομηνία. Παρακαλούμε αποφύγετε να μεταβείτε στον σταθμό, εκτός εάν έχετε ήδη εισιτήριο για να ταξιδέψετε σήμερα».

Παράλληλα με τα προβλήματα στα δρομολόγια της Eurostar, σοβαρή ταλαιπωρία υπέστησαν και οι οδηγοί αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν το Le Shuttle, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στους τερματικούς σταθμούς και στις δύο πλευρές της Μάγχης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι καθυστερήσεις έφτασαν τις τρεισήμισι ώρες στη βρετανική πλευρά και περίπου τις δύο ώρες στη γαλλική.

BREAKING: Eurostar tells passengers not to travel as they are experiencing issues with the overhead power supply in the Channel Tunnel.https://t.co/5MpePzQTlm 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/hYZNY0M2IL — Sky News (@SkyNews) December 30, 2025

Την αγανάκτησή τους εξέφρασαν δεκάδες επιβάτες μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ένας ταξιδιώτης έγραψε στο X: «Εξακολουθούμε να είμαστε εγκλωβισμένοι για τρεις ώρες πηγαίνοντας προς το Βέλγιο. Περιμένουμε να μετακινηθεί ένα τρένο που έχει κολλήσει στον μοναδικό λειτουργικό τούνελ. Άλλα τρένα βρίσκονται επί του παρόντος στην ίδια κατάσταση πίσω μας. Φύγαμε από το Λονδίνο στις 7 το πρωί».

Άλλος επιβάτης ανέφερε:«Είμαστε κολλημένοι εδώ και ώρες. Είμαστε 40 άτομα σε μια ομάδα ταξιδιωτών. Όλα τα τρένα έχουν ακυρωθεί».

Τρίτος χρήστης σημείωσε λακωνικά:«Το τρένο μας επιστρέφει στο Λονδίνο».

Ανάλογη είναι η εικόνα και στον τερματικό σταθμό του Folkestone, όπου, όπως έγραψε επιβάτης: «Είμαστε κολλημένοι στην ουρά περιμένοντας να επιβιβαστούμε στο Eurostar από το Folkestone προς το Calais. Δεν πάμε πουθενά. Προφανώς υπάρχει διακοπή ρεύματος. Ωραίος τρόπος να τελειώσει η χρονιά!».

Μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί δρομολόγια από Παρίσι προς Λονδίνο και από Λονδίνο προς Παρίσι, καθώς και ορισμένα δρομολόγια από Βρυξέλλες προς Λονδίνο, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν περαιτέρω αλλαγές στο πρόγραμμα.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδι με την Eurostar εντός των επόμενων 24 ωρών καλούνται να παρακολουθούν τις ταξιδιωτικές ενημερώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας ή να επικοινωνούν με την εξυπηρέτηση πελατών, προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση του δρομολογίου τους και τις διαθέσιμες επιλογές επιστροφής χρημάτων ή αλλαγής εισιτηρίων.

Με πληροφορίες από Daily Mail