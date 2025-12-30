Ο Χρήστος Βέργαδος παρουσίασε τη δική του εκδοχή για τη βασιλόπιτα Gingerbread, προσφέροντας μια πρωτότυπη πρόταση για το γιορτινό τραπέζι μέσα από την εκπομπή «Buongiorno».

Ο γνωστός pastry chef συνδύασε τα αρώματα του κλασικού gingerbread με τη γεύση της παραδοσιακής βασιλόπιτας, δημιουργώντας ένα μοναδικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει για τη γιορτινή του διάθεση.

Με απλά υλικά και βήμα-βήμα καθοδήγηση, ο Χρήστος Βέργαδος δείχνει πώς μπορεί κανείς να ετοιμάσει εύκολα και γρήγορα ένα γλυκό που εντυπωσιάζει τόσο σε εμφάνιση όσο και σε γεύση.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του και καλή σας απόλαυση.