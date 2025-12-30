Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος αναδείχθηκε μεγάλος νικητής του The Voice of Greece, εκπροσωπώντας την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου. Κατάφερε να κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό σε κάθε φάση του διαγωνισμού, αποσπώντας την ψήφο του και χαρίζοντας στην coach του την πολυπόθητη νίκη.

Ο 39χρονος Κωνσταντίνος ξεκίνησε να παίζει ντραμς στη Γ’ Γυμνασίου και κιθάρα στην Α’ Λυκείου, μαθαίνοντας τις πρώτες συγχορδίες με τη βοήθεια του ξαδέρφου του. Στη συνέχεια εξελίχθηκε ως αυτοδίδακτος στα δύο όργανα, αλλά και στη φωνή του.

Παράλληλα υπήρξε αθλητής, ασχολούμενος με στίβο, μπάσκετ και ποδόσφαιρο, το οποίο εγκατέλειψε στα 18 του. Ως φοιτητής δοκίμασε να τραγουδήσει στον δρόμο, όμως, όπως έχει δηλώσει, συνειδητοποίησε πως δεν ήταν η «αλήθεια» του.

Από τα 19 του ξεκίνησε να εμφανίζεται επαγγελματικά σε μουσικές σκηνές και μπαρ σε όλη την Κύπρο. Εδώ και δύο δεκαετίες έχει καθιερωθεί στη μουσική σκηνή της Λάρνακας, ενώ τα τελευταία 13 χρόνια τραγουδά σταθερά στο ίδιο μαγαζί, ερμηνεύοντας κυρίως ελληνική ποπ και ροκ μουσική.

Στη δεύτερη θέση του τελικού βρέθηκε ο Χριστόδουλος Μυλωνάς από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη. Την τελική τετράδα συμπλήρωσαν η Μαρία Βαρδάκη από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου και ο Βάγγος Δανέζης από την ομάδα του Μαζωνάκη.