Επίθεση από τέσσερις Ρομά δέχθηκαν το πρωί της Τρίτης υπάλληλοι απορριμματοφόρου του Δήμου Αχαρνών, έξω από τον καταυλισμό στην Αυλίζα, με αποτέλεσμα ο ένας εξ αυτών να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το απορριμματοφόρο είχε σταματήσει στη στάση ΙΣΙΔ, όπου οι υπάλληλοι άδειαζαν τους κάδους απορριμμάτων, όταν δέχθηκαν αρχικά λεκτική επίθεση από τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας από τους επιβάτες φέρεται να πέταξε πέτρα προς το απορριμματοφόρο, τραυματίζοντας στο κεφάλι έναν από τους εργαζομένους.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι δράστες αναζητούνται από τις αρχές, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.