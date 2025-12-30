Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τρεις 15χρονοι για ληστεία σε βάρος 59χρονης πεζής στην περιοχή των Αχαρνών.

Οι δράστες προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγκληματική τους ενέργεια δε δίστασαν να πετάξουν την 59χρονη στο οδόστρωμα.

Οι ανήλικοι συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας 29-12-2025, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) στην περιοχή των Αχαρνών, 3 ανήλικοι ηλικίας 15 ετών, κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι από κοινού με έτερο άτομο που αναζητείται στην περιοχή των Αχαρνών προσέγγισαν πεζή γυναίκα ηλικίας 59 ετών και της αφαίρεσαν με βίαιο τράβηγμα την τσάντα της, ρίχνοντάς την στο οδόστρωμα.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν στην περιοχή των Αχαρνών τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Επιπλέον, συνελήφθη και 38χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.