Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, 28 Δεκεμβρίου, σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στην οδό Παλαιολόγου στον Ταύρο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 11:00 ένας άνδρας με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλε στο κατάστημα. Με μαχαίρι τραυμάτισε στο χέρι την 29χρονη υπάλληλο και στη συνέχεια την κλείδωσε μέσα σε γραφείο.

Ο δράστης αφαίρεσε από το χρηματοκιβώτιο και το ταμείο περίπου 10.000 ευρώ, πριν διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ εξετάζονται τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.