Μειώνονται σημαντικά τα τεκμήρια για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα οποία μέχρι σήμερα υπολογίζονταν με βάση τον κυβισμό και την ηλικία του οχήματος, ανεξάρτητα από το πραγματικό εισόδημα του κατόχου. Η νέα ρύθμιση φέρνει ουσιαστικές ελαφρύνσεις για τους φορολογούμενους, ιδιαίτερα για όσους διαθέτουν μεσαίου ή μεγάλου κυβισμού οχήματα.
Νέα κλίμακα τεκμηρίων για οχήματα έως 5 ετών
Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις:
- Έως 1.200 κ.εκ. → από 4.000 € σε 2.800 € (ελάφρυνση 1.200 €).
- 1.201–2.000 κ.εκ. → προσαύξηση 420 € ανά 100 κ.εκ. (από 600 €).
- 2.001–3.000 κ.εκ. → προσαύξηση 630 € ανά 100 κ.εκ. (από 900 €).
- Άνω των 3.000 κ.εκ. → προσαύξηση 840 € ανά 100 κ.εκ. (από 1.200 €).
Αν ο κυβισμός δεν είναι ακριβής εκατοντάδα, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη εκατοντάδα.
Πρόσθετες εκπτώσεις βάσει ηλικίας
Επιπλέον, προβλέπονται μειώσεις ανάλογα με την ηλικία του οχήματος:
- 5–10 ετών → επιπλέον μείωση 30%.
- Άνω των 10 ετών → το τεκμήριο μειώνεται στο μισό.
Επίπτωση στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης
Η αλλαγή στα τεκμήρια επηρεάζει και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης:
- 1.929–2.500 κ.εκ. → 5% του νέου, μειωμένου τεκμηρίου.
- Άνω των 2.500 κ.εκ. → 10% του νέου, μειωμένου τεκμηρίου.
- Εξαιρούνται τα οχήματα με πάνω από 10 χρόνια κυκλοφορίας.
Παραδείγματα μειώσεων
- Ι.Χ. 1.600 κ.εκ., 5 ετών: από περίπου 7.600 € σε 5.800 € (όφελος 1.800 €).
- Ι.Χ. 3.200 κ.εκ., 5 ετών: από 28.800 € σε 20.160 € (όφελος 8.640 €).
Τι σημαίνει για τα νοικοκυριά
- Για μικρά Ι.Χ. → μικρή αλλά ουσιαστική μείωση φόρου.
- Για μεσαία ή μεγάλα Ι.Χ. → ελάφρυνση αρκετών χιλιάδων ευρώ.
- Γενικά → περιορίζεται η απόκλιση μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος, μειώνοντας τις στρεβλώσεις στη φορολογία.
Η μεγάλη εικόνα
Η μείωση κατά 30% στα τεκμήρια εντάσσεται σε μια ευρύτερη κυβερνητική στρατηγική στήριξης της μεσαίας τάξης. Εφόσον εφαρμοστεί όπως έχει ανακοινωθεί, αναμένεται να προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση σε εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους.